Hz. Yunus'un duası nedir? Arapça - Türkçe okunuşu ve fazileti

Hz. Yunus İslam'dan çok öncesi gelen bir peygamberdir. O, bin bir türlü sıkıntıyla karşılaşmış her defasında sıkıntının sebebini kendinde aramıştır. Hz. Yunus nehre atıldığında, balığın karnına girdiğinde şükür edip, suçu kendinde bulmuş ve duasını etmiştir. İşte balık karnındayken ettiği dua, Yunus peygamberin duası olarak bilinir.

Hz. Yunus Duası

Hz. Yunus'ta tüm peygamberler gibi eziyet, sıkıntı ve cefa çekmiştir. Çektiği her sıkıntı onun için şükre dönüşmüş, her defasında ellerini Allah'a açmıştır. Peygamber efendimiz, yanına gelip sıkıntıya, belaya düştüğünü söyleyen kimselere, Yunus peygamberin duasının okunmasının çok iyi olacağını ve muhakkak ki kabul olacağını belirtmiştir. Peygamberimizin çok sıklıkla okuduğu bu duanın faydaları, faziletleri çok fazladır. Sıkıntı sahibinin, dertlerinden arınmasına ve huzur bulmasına, Allah'ın izniyle yardımcı olur.

Hz. Yunus Duası Arapça

'La ilahe ille ente subhaneke inni kuntu mine'z-zalimin.' (Enbiya 87)

Hz. Yunus Duası Türkçe

'Senden başka ilah yoktur. Sen her şeyden münezzehsin. Muhakkak ki ben, zalimlerden oldum.'

Hz. Yunus Duası Fazileti

Allah, Kur'anda Yunus'un dara düştüğünü ve dua ettiğini, duasının kabul olduğunu belirtmiştir. Peygamber efendimiz, Yunus peygamberin duasının çok hayırlı olduğunu, okuyan kişinin sıkıntıdan, dertten kurtulacağını, şifa bulacağını belirtmiştir. İslam alimleri, Yunus peygamberin okuduğu faziletlerinin çok olduğunu, Allah'ın bu duayı samimice yapan kullarına bela kapılarını kapattığını belirtmişlerdir.

Allah bu duayı gönül keremiyle yapan kullarının dualarının kabul olacağını buyurmuştur. Yunus peygamberin duasını okuyan kimselerin, beladan, sıkıntıdan, kederden, yalnızlıktan, kötü şeylerden, şeytanın vesvese vermesinden kurtulacaktır. Şeytanın uzaklaşmış olduğu kişi artık kendisine ve çevresine zarar vermeyecek, safi, temiz bir kul haline gelecektir.

Hz. Yunus Duası Nasıl Okunmalı?

Hz. Yunus'un Allah'ın yardımıyla kurtulduğu duanın her zaman, her sıkıntıda okunması gerekir. Sabah, öğlen, akşam vakti fark etmeden, her daim okunabilir. Kişi şeytanın vesvesesini duyduğu anda bu duayı okuyarak rahatlayabilir, ondan anında kurtulabilir.

Eski alimler, insanın sıkıntıya düştüğünü fark etmesi, vesveseyi görmesi durumunda, kalkıp abdest alması, namaz kılması ve Yunus peygamberin duasını okuması, çok faziletlidir demişlerdir. Bunu yapan insanın, şeytanı yendiğini, onu alt ettiğini ve Allah katında müjdeler alacağını belirtmişlerdir. Hikmetleri bu kadar çok olan duanın, abdestle okunması, ayrı bir hikmete delalettir.

Hz. Yunus Duası Hangi Dilde Okunmalı?

Kur'an Arapça olarak insanlara inmiştir. Her Müslüman için Kur'anın Arapça okunması farz kılınmıştır. Ancak aynı zamanda, kendi dilinden Kur'anı okuyup anlamak sünnet icap eder. Bu nedenle, Kur'an her dilde okunabilir. (Arapça okunmalı) Hz. Yunus'un okumuş olduğu dua hem Arapça hem Türkçe okunabilir.

Duanın faziletleri üzerine alimler, Arapçanın Kur'an dili olması hasebiyle bu dilde okunmasının daha iyi olacağını belirtmişlerdir. Ancak tabi ki kesinlikle Arapça okunmalı diye bir kural yoktur. İnancın, dili, rengi nasıl yoksa duanın da dili yoktur. İsteyenler, Arapça isteyenler Türkçe okur. Allah kabul buyurursa, kulun yorum yapmaya haddi yoktur.

Hz. Yunus Duası Neden Okunur?

Hz. Yunus belki de en çok sıkıntı çeken peygamberlerden birisidir. Onun çektikleri bizzat Kur'anda anlatılmıştır. Yunus peygamber her sıkıntı çektiğinde, sürekli kendisinin hata yaptığını bu nedenle, sıkıntıyı çektiğini söylemiştir. Sıkıntıların en büyüğüne girdiğinde bile ağzından duasını eksik etmemiş, ellerini daima yüce Allah'a açmıştır. Bizler tabi ki peygamberler kadar sıkıntı çekmemiş kimseleriz. Bizlerin çektikleri ancak dünyevi anlamdadır. Ancak bu sıkıntıların bile bize büyük geldiğini görebiliriz. Sıkıntılarımızdan kurtulmak, şeytanın bizden uzak kalmasını sağlamak için Hz. Yunus'un okuduğu duayı okuruz. Hatalı olduğumuzu Allah'a karşı kabul eder ve bize ihsan etmesini dileriz.