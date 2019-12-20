Hacet duası nedir? Hacet namazı duası ve büyük hacet için okunacak dua

Hacet, sözlük anlamıyla dilek, istek demektir. Yüce Allah (cc) “Siz isteyin, ben vereyim” buyurmuştur. Herhangi bir ihtiyacımız ve isteğimiz olduğunda yaradanımızdan istemek en doğal hakkımızdır

Herhangi bir sıkıntınızda veya hacetiniz olduğunuzda hacet namazı kılıyorsunuz. Namaz ardından ettiğiniz dua da hacet duasıdır. Ne isteğiniz varsa Allah’tan (cc) niyaz ediyorsunuz.

Hacet Duası

Dualar da ibadet yerine geçiyorlar. Dualar, namazla birlikte kulun, Allah’a (cc) en çok yaklaştığı ve kendini yakın hissettiği durumlardır. Ne sıkıntınız, ihtiyacını ve dileğiniz varsa el açıp Allah’tan (cc) istiyorsunuz.

Birden fazla okuyacağınız hacet duası bulunuyor. Kur’an’dan ayetler okuyacağınız gibi, sahabilerin ve alimlerin okuduğu dualardan da edebilirsiniz. En çok bilinen ve okunan hacet duası;

“Lâ ilâhe illâllah-ül-halîm-ül-kerîm. Sübhânallahi Rabb-il-arş-il-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfiretike vel ganîmete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda’ lî zenben illâ gafertehü velâ hemmen illâ ferrectehü velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhâmerrâhimîn.” Duasıdır.

Hacet Namazı Duası

Hacet namazını 2, dört veya 12 rekat olarak kılabilirsiniz. Nafile namazları iki ve ikinin katları olarak kılındığı için buna dikkat etmelisiniz. Her rekatta Fatiha’dan sonra okuyacağınız sureler bellidir.

Birinci rekâtta Fatiha ve üç defa Âyet-el kürsi, diğer rekâtlarda Fatiha ile birer kere İhlâs, Felak ve Nas surelerini okuyorsunuz. İsterseniz her rekâtta Fatiha, Âyet-el-kürsi ve İhlâs da okuyabilirsiniz.

Namazınız bittikten sonra hacet duasını okuyorsunuz.

Peygamber Efendimizden aktarılan başka bir hacet namazı ve duası da şöyledir

Yatsı namazının son sünnetini kıldıktan sonra, yani vitir namazından önce 4 rekât hacet namazı kılıyorsunuz. Birinci ve üçüncü rekâtlarda Fatiha ve 3 Ayet-el Kürsi; ikinci ve dördüncü rekâtlarda Fatiha, 3’er kez İhlâs, Felak ve Nas surelerini okuyorsunuz.

Namazınız bittikten sonra ister Arapça hacet duasını, isterseniz aşağıdaki Türkçe duayı okuyabilirsiniz

“Alemlerin sahibi Yüce rabbim, sana yalvarıyorum. Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin fahri kainat sevgili Peygamberimizi (asm) araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberimiz, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatrına hacetimi kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi! Fahri kainat efendimizi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!”

Duanızı ettikten sonra, duanın sonunda ne ihtiyacınız ve hacetiniz varsa onu belirtip, Allah’tan –hayırlısıysa- olmasını istiyorsunuz.

Büyük Hacet Duası

Peygamber Efendimizin Taif halkı için ettiği dua olarak bilinmektedir. Taif halkının peygamberimize, hakaretler, iftiralar ve şiddet dolu eylemlerine karşı Peygamberimiz kötü niyet beslememiştir. “Umarım Allah onların neslinden İslâm’a hizmet verecek imanlı bir topluluk getirir.” Diye dua etmiştir.

Büyük Hacet Duası, “Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kıllete hiyletiy ve hevâniy alennâs” cümlesiyle başlıyor. Anlamı ise; “Allâh’ım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakir hâle düştüğümü görüyorsun.” Şeklindedir.

Büyük belâya, haksızlığa, derde veya azaba düştüyseniz bu duayı sıklıkla okumanız tavsiye olunur. Duanızın makbul olması için sürekli okumalısınız. Duanızın kabul edileceği umuduyla, en az 40 gece okumalısınız.

Büyük hacet duasını gece namazından sonra yapabiliyorsanız secdede okumaya çalışın. Hacetinizin bir an önce kabul olmasını istiyorsanız farz namazlarından sonra devamlı okuyabilirsiniz.

Hacet Namazı Duası Arapça Ve Türkçe Okunuşu

Kuran ve İslam Arap diyarına indiği için, konuşulan ve Kuran dili Arapçadır. Bu nedenle bütün dualar da Arapça olarak bizlere nakledilmiştir. Alimler, surelerin, ayetlerin ve duaların Arapça okunması konusunda tavsiye ediyorlar. Bunun nedeni Arap harflerinin okunuşu, yazılışı ve mahreçleri farklıdır. Bir harfi bile yanlış okumanız kelime yanlışlığına ve anlam kaymasına yol açacaktır.

Bu nedenle dualarınızın tam ve makbul olması için Arapça veya Türkçe okunuşuyla okumaya dikkat etmelisiniz. Türkçe okunuşunda da harflerin üzerlerindeki işaretlere dikkat ederek okumaya özen gösterin.

Arapça ve Kuran harflerini bilmiyorsanız, Türkçe okunuşunda da yanlış yapmaktan çekiniyorsanız, mealinden okuyabilirsiniz.