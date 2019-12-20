Borç duası nedir? Borçtan kurtulma ve borç ödeme duası

İnsan için en hayırlısı kendi ettiği kazanç, demiştir peygamberimiz. Biz fani kullar bazen isteyerek, bazen istemeden hayat şartlarına bağlı borçlar edinebiliriz. Ancak o borçları ödeyemediğimiz zaman sıkıntı yaşarız, kederlenir ve dertleniriz. Borcu var diye dertlenip, bir an önce ödeyeyim, karşımdaki üzülmesi diyenin, Allah yanındadır.

Borçtan Kurtulma Duası

İnsanoğlu kendi imkanlarıyla yapamadığı, ulaşamadığı şeylere farklı yollardan borçlar edinerek gitme yoluna gider. Yapılan borç şahsa yapılmışsa, kesinlikle bir an önce ödenmeli, karşı taraf sıkıntıya sokulmamalıdır. Ancak bazen imkanlar el vermez, bir türlü denk gelmez.

Borçtan kurtulma duası, imkanların bir araya gelmesini, kişinin borcunu ödeyebilmesine Allah'ın izni ve kuvvetiyle yarımcı olur. Aşağı kısımda borçtan kurtulma duasının Türkçe ve Arapça okunuşlarını bulabilirsiniz.

Borç Duası

Allah, kuluna kaldırmayacağından daha fazla ağırlık vermeyeceğini belirtmiştir. Allah'ın kulları olarak bizler bazen derde, sıkıntıya düşünce dünyanın sonunun olduğunu, çarelerin kalmadığını düşünürüz. Oysa öyle değildir. Sadece o zaman göremeyiz.

Borç insanı yoran, psikolojik olarak sıkıntı çekmesine neden olan rahatsız edici bir durumdur. Ondan kurtulmak için her daim Allah'a sığınmak ve dualar etmek en güzel ve lezzetli olanıdır. Dua edildikten sonra Allah'ın izniyle borçtan kurtulmuş oluruz.

Borç Ödeme Duası

Borcunuzu ödemek istiyorsanız, şimdi paylaşacağımız duayı okuyabilir, Allah izin verdiği sürece borçlarınızdan devamlı kurtulabilirsiniz. Bu duaları ister Türkçe ister Arapça, sabah ve akşam mutlaka 3'er kez tekrar etmeniz, faziletinin artmasına sebep olacaktır.

Borç Ödeme Duası Arapça

'Allahümme falikal ısbahi ve ca ilelleyli sekenen ve şemse vel-kamere hüsbanen ıkdi annideyne ve ağnini mile fakri ve emtiğni bi sem i ve besari ve kuvveti fi sebilik' (Malik, Dua Numarası 495)

Borç Duası Türkçe

'Sabahın aydınlığını var etmiş olan, geceyi de dinlenme vakti kılan, güneşi ve ayı hesap vasıtası eden Allah'ım! Bana borçlarımı ödemeyi nasip eyle, benden fakirliğimi gider, gözümü, kulağımı ve tüm kuvvetimi senin yolunda kullanmayı bana nasip eyle.'

Borç Ödeme Duası Fazileti

Borç ödeme duası ile ilgili, alimler çok kere sözler etmişlerdir. Bir kısım alimin, borç duasını canı gönülden okumuş kimselerin, kısa sürelerde borçlarını ödeyeceklerini, belirtmişlerdir. Bu duayı edip, Allah rızası için abdestini tazeleyen ve namazını kılanların Allah katında çok daha hikmet sahibi oldukları belirtilmiştir.

Borç ödeme duası, bir araya gelmeyen imkanların sebepler dairesinde buluşmasını sağlayan bir yakarıştır. Allah, dilerse duayı kabul eder, dilerse etmez. Ama Müslümanların bu duayı ederken, kesinlikle dürüst olmaları, temiz olmaları gerekecektir.

Borcunu ödemek isteyen kişi bunu kendisi için yapabilir. Başkaları borcu olan kişinin borçlarını kapatabilmesi için borç kapatma duası okuyabilir. Faziletlerine baktığımız zaman borç ödeme duasının kişinin yar ver yardımcısı Allah'ın yardımının geldiğini gösterir.

Borç Ödeme Duası Nasıl Yapılmalı?

Borç ödeme duasıyla ilgili yanlış bilinenleri belirttikten sonra duanın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiye değineceğiz. İlk olarak dua, borcu olan kişiler tarafından okunur. (onlara niyet edip okunabilir) Ancak duayı okuduktan sonra borçların hemen kapanmasını beklemek yanlıştır. Hiçbir şey kendiliğinden

olmaz. Uğraş gerektirir. Çaba sarf eteniz lazımdır. Dua, sizin çabanızda yardımcıdır. Çabanızı sonuna kadar götürmeniz için size yardım eder.

Borç ödeme duası, temiz bir ortamda, mutlaka temiz şekilde yapılmalıdır. Namaz kılınacaksa hayrının onlarca kat artacağını yine söyleyebiliriz. İslam alimleri borç duası okuyanın, namaza eğilmesini ve duasını bundan sonra okumasının daha faziletli olacağını belirtmişlerdir. Bu nedenle duanın, bu hususa dikkat edilerek okunmasının, hikmeti artıracağını belirtmemizde faydalar vardır.