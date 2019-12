Bereket duası nedir? İşyeri, rızık ve bolluk için okunacak dua (Türkçe ve Arapça)

Allah Kur'anda 'İnsan için kendi alın terinden başka hayırlı kazanç yoktur (Necm 53/59)' demiştir. Dolayısıyla Müslümanlar arasında hayırlı kazanç anlamı oldukça mühimdir. Bereket duası ise kişinin helalinden kazancının artması için okuyabileceği bir duadır.

Bereket Duası Nedir?

İnsanlar, alın terleriyle çalışarak kazanç elde ederler. Müslümanlar, özellikle bazı dönemlerde kazançlarında eksikliklerle karşılaşabilirler. Bereket duası iş yerindeki rızkın artması, bereketin yükselmesi ve kazancın daha iyi hale gelmesi için okunan veya asılan bir duadır. İslam dini peygamberi Hazreti Muhammed, kişinin alın terinin önemine her defasında vurgu yapmıştır.

Bereket duasını dükkanınıza, iş yerinize asarak ya da her sabah işe gittiğiniz zaman okuyarak, bereketi artırabilirsiniz. Bereket duasının Türkçe ve Arapça bölümlerini burada bulabilirsiniz.

Bereket Duası Arapçası

Rızkın ve bereketin artması, helal kazancın artması için Müslümanlar Bereket duasını okuyabilirler. Bu duanın Arapça okunuşu şu şekildedir.

'Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke' Bu bereket duasının Arapça okunuşu olarak verilmiştir. Büyük İslam alimleri, bereket duasının Arapça okunmasının hayırlı olabileceğine vurgu yapmışlardır. Hatta Müminlerin duayı her sabah işe gittiklerinde ve çıktıklarında okumaları halinde Allah'ın izniyle kazançlarının bollaşacağını belirtmişlerdir.

Bereket Duası Türkçesi

Bereket duasının Türkçe manası ise şu şekildedir.

'Allah'ım! Bana helal rızık nasip et beni haramdan koru! Lütfunla beni kendinden başkasına muhtaç etme.'

Bu bereket duasının Türkçe şeklidir. Arapça bilmeyenler veya ezberinde Arapça olmayanlar, bunu işe gidiş gelişlerinde okuyarak, kazançlarının artmasına vesile olabilirler.

Bereket Duasının Fazileti Nedir?

İnsanlar kazanç elde etmek isterlerken, bazen yanlış yollara sapabilirler. Fakat bu olaylar peygamberimiz döneminde yaşandığından, Allah resulü Müslümanları sürekli uyarmıştır. Nitekim bugün farklı yollara sapan pek çok insanın daha sonra pişman olduklarını görebiliyoruz.

Allah, insanların her daim güzel ve lezzetli kazancın helali olduğunu söylemiştir. Çalışmayı her daim en güzel şey kılmıştır. İnsan kendi ailesi ve huzuru için çalıştığında ibadet etmiş sayılır. Allah, müminlerin her daim kazançlarını artırdığını dile getirmiştir.

Kazancın bollaşması için Müslümanlara düşen ise Allah'a en güzel şekilde dua etmektir. Bereket duasında Allah'a teslimiyetin olduğunu ve doğru kazancın nasip edilmesi istendiğini görebilirsiniz. Bereket duasını faziletleri şu şekildedir.

- Her gün okunduğu vakit Allah'ın izniyle helal kazancın artacağı ve yapılan işin bereket kazanacağı söylenir.

- Alimler bereket duasını eksik etmeyen Müslümanların hiçbir zaman kazançlarından şikayetçi olmayacaklarını söylemişlerdir.

- Bereket duası, kişinin sadece kazanç elde etmesi için değildir, kendi iş yerinde huzura erebilmesi için de okunur.

- Her kim bereket duasını devamlı içten okursa, Allah'ın izniyle o kazançların en hayırlısıyla ödüllendirilir.

Bereket Duası Neden Okunur?

İslam dininin temellerinde ticaretle uğraşma, helal kazanç elde etme vardır. Allah peygamberi bazı zamanlar geçimini ticaretle yapmıştır. Allah ticaret ve diğer helal kapılarında uğraşanların nimetlerini her zaman verir. Ancak kullarını kendisini unutmaması, dualarını eksik etmemesi gereklidir. Bizler kullar olarak Allah'a muhtacı.

O bizle muhtaç değildir. Dolayısıyla biz ondan isteyebiliriz. Bereket duasını yüz yıllardır okunmasının nedeni, huzuru artırmak, kazançların hayırlısıyla artırılmasını sağlamak ve daha güzel iş yapmaktır. Duanın içerisinde tüm bu olguların gerçekleşmesi için Allah'ın izniyle denilmiştir. Allah sabırlı ve duası eksik olmayan kişileri her zaman daha hayırlı kazançlar nasip eder.

Bereket duasını yukarıda hem Türkçe hem Arapça verdik. Bunlardan isterseniz ikisini isterseniz dilediğinizi yanınıza alarak ezberleyerek, okuyabilirsiniz. İslam alimlerinin Arapça dua okunmasının daha hayırlı olacağını söylediklerini tekrar hatırlatır, edeceğiniz her hayırlı duanın kabul olmasını Allah'tan niyaz ederiz. Amin.