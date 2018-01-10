Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan Bayramı ne zaman?

Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

RAMAZAN NE ZAMAN

Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylar olan 3 aylar için geri sayım başladı. Bu yılki Dini takvime göre üç aylar 19 Mart 2018'de başlayacak. Ramazan'ın 1. günü ise 16 Mayıs 2018'e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

2018 YILI TATİL TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

RAMAZAN AYI NEDİR?

Diyanet İşleri'nden alınan bilgilere göre;

Ramazan ayı arap aylarından Receb, Şaban’dan sonra takip eden ayın ismidir. Fakat Rasülüllah’ın İslam’ı tebliğinden sonra İslam ve Müslüman’ların ortak kabul ettiği çok önemli sosyal olayların yaşandığı toplumda suç oranının bile aşağılara düştüğü mübarek bir aydır. Kur’an-ı Kerim’in Bakara suresinin 185. Ayet-i kerimede “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden ramazan ayına ulaşanlar onda oruç tutsun…”buyurularak, ramazan ayında insanlık âlemine rahmet yönünde kaynaklık eden, insanlara ışık olan, Allah’tan gönderilmiş, gönüllere su serpen açıklamanın içinde bulunduğu ve hakkı bâtıldan, iyiyi kötüden, hayırlıyı şerliden ayıran Allah Kelâmı, kıyamet gününe kadar insanların derdine ilaç olacak ve Resülüllah’ın yaşayan mucizesi Kur’an, O mübarek ayda indirildiği bildirilerek, Ramazan’a değer kazandırılmıştır. (1)

Ayrıca bir Hadis-i Şerif’te “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır” (2) buyruldu. Ramazan ismi kullanılarak değerli bir ay oluşu bize bildirilmiştir. Başka bir Hadis-i Şerifte de “Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.” (3)

İslam tarihi boyunca ramazan haricindeki aylarda birbirlerini hırpalayan hatta, birbirlerinin kanını döken toplumlar, Ramazan ayında barış, af, müsamaha ve birbirlerini dinleyip anlama noktasına döndüğü defalarca görülmüştür.

Efendimiz (S.A.V.) bir hadisinde “Ramazan-ı Şerife giripte bu ay çıkmadan kendini Cenâb-ı Hak’ka bağışlatamayan kimse perişan olsun. Anne ve babası yaşlılık günlerini yanında geçiripte (onları hoşnut ederek) cennete giremeyen kimse perişan olsun. (4) buyurmuştur.

Başka bir Hadis-i Şerif’te de Efendimiz (S.A.V.) “Ramazan ayında bana 5 şey verildi ki, benden önce kimseye verilmedi.

Birincisi; Ramazan’ın birinci gecesi oldumu, Allah’ u Teâlâ mü’minlere rahmet nazarıyla bakar, rahmet nazarıyla baktığı kişileri ebediyyen azap etmez.

İkincisi: Akşama erdikleri zaman ağızlarında kalan açlık kokusu, Allah katında misk kokusundan daha temizdir.

Üçüncüsü: Ramazan’ın her gece ve gündüzü melekler oruç tutanlara istiğfar ederler.

Dördüncüsü: Allah’ü Teala cennete emreder, kullarım için hazırlık yapın güzelleşin, çünkü kullarım dünya yorgunluğundan evime ve ikramıma sığınarak istirahat etmek isterler.

Beşincisi: Ramazan’ın son gecesi oldumu, Allah hepsini afv eder buyurunca bir kişi şöyle dedi: O gece Kadir gecesi mi Ya Rasülallah? Efendimiz; “Hayır sen işçileri görmüyor musun çalışıyorlar işleri bitince ücretlerini alıyorlar.” (5) buyurdu.