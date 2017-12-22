Ramazan Avcı ölüm yıl dönümünde anıldı

RAMAZAN Avcı İnisiyatifi (RAİ) tarafından düzenlenen etkinliğe, Ramazan Avcı’nın eşi Gülüstan Ayaz Avcı, cinayetten 10 gün sonra dünyaya gelen ve babasıyla aynı ismi taşıyan oğlu Ramazan Avcı (32), Türkiye’den yeğeni Serpil Sezen, 1992’de yaşanan Mölln vahşetinde üç aile ferdini yitiren Arslan ailesi, NSU terör örgütü kurbanlarından Süleyman Taşköprü’nün kardeşi Osman Taşköprü, 1982’de ırkçılığı protesto etmek için kendini yakan şair Semra Ertan’ın yeğeni Cana Bilir Meier, 2012’de Berlin’de katledilen Burak Bektaş’ın annesi Melek Bektaş, Hamburg Muavin Konsolosu Meral Akbilek Koray, çok sayıda ırkçılık karşıtı kurum ve inisiyatif üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

DEVLEK OLANAK YARATTI

Ramazan Avcı İnisiyatifi kurucusu ve sözcüsü Ünal Zeran, anma töreninde yaptığı konuşmasında, ırkçılığın boyutlarına dikkati çekerek, devletin, ırkçılığın önüne geçmek için yeterli çaba göstermediği gibi ırkçı politikaların AfD gibi açık ırkçı bir partinin parlamentoya girmesine de olanak yarattığını söyledi.

Acısının hâlâ dün gibi taze olduğunu belirten Gülüstan Ayaz Avcı ise, “Hayatımda yaşadığım en acı günün üzerinden 32 yıl geçti. Ramazan katledildi. 10 gün sonra oğlu dünyaya geldi. Oğluma babasının adını verdim. Ramazan’ı asla unutmayacağız, unutturmayacağız ve asla affetmeyeceğiz” diye konuştu.

‘BABA-OĞUL CENNETTE KAVUŞTU’

Anma töreni için Türkiye’den gelen Avcı’nın yeğeni Serpil Sezen de şöyle konuştu: “Bu yılki anma törenine gelirken, yaklaşık bir ay önce sevgili dedem rahmetli Halil Avcı’yı kaybettim. Onun acısıyla geldim. Sonunda baba oğul cennette kavuştular birbirlerine. Bu meydana her gelişimde hep aynı acıyı hissediyorum, yaşıyorum. Acımasızca dövülerek öldürüldüğünü bilmek, düşünmek içimi parçalıyor, katlanamıyorum. Zaman, maalesef insana hiçbir şeyi unutturmuyor. Acımız ilk günkü gibi hâlâ çok taze. Acımızı hafifleten tek şey ise dayımın unutulmaması, adının yaşatılması için bu meydana onun isminin verilmesi ve anıtının yapılmış olmasıdır.”

HERKES KINAMALI

Mölln’de kızı ve yeğenini kaybeden Faruk Arslan ile oğlu İbrahim Arslan da yaptıklarını konuşmalarda ırkçılığı lanetlediler.

Semra Ertan’ın yeğeni Cana Bilir Meier de teyzesinin yazdığı ırkçılık karşıtı şiirlerini okudu.

Hamburg Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Meral Akbilek Koray, Türkler ve başka göçmenlere yönelik ırkçılığın onlarca can aldığını ifade ederek, ırkçı şiddetin herkes tarafından nefretle kınanması gerektiğini kaydetti. Konuşmaların ardından anıt taşın önüne çelenkler ve güller bırakıldı.