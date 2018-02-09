Ramak kala raporları, işyerlerinde sık karşılaşılmayan tehlikeleri öne çıkarmaya ve problemin kaynağını belirlemeye yardımcı olur.



Ramak kala olaylar ve raporları, çoğu major kaza için ‘uyarıcı işaretler’ niteliğindedir. Çalışanların ramak kala olayları fark ederek raporlaması, iş güvenliğini arttırmak için proaktif yaklaşımlar sağlar.



Faydaları Nelerdir?

- Spesifik bir soruna yönelik ileri güvenlik önlemleri geliştirmeyi sağlar.

- Maddi hasarlara ve yaralanmalara sebep olacak riskleri azaltır.

- İş güvenliğinde performans ölçümü için öncü bir göstergedir.

- Problem çözümünde, her seviyeden çalışanı bir araya getirerek işyeri güvenliğini destekler.

- Daha önce fark edilmemiş önemli bilgileri ortaya çıkarır.



Ramak Kala Raporları Nasıl Geliştirilir?

Başarılı bir ramak kala raporlama sistemi her zaman çok kolay olmamaktadır. İş güvenliği konusundaki çeşitli araştırmalarla, 20 büyük kurumda yaralanma sayısının 2 yıl içinde %80 azaltılmasına yardımcı olan ‘4 adım döngüsü’ geliştirilmiştir:



Tanımlama ve Kurumsal Beklentilerin Bildirilmesi: Eğitimler ve günlük konuşmalar sayesinde çalışanlar, ramak kala raporlamalarında kurumun beklentilerini bilmelidir. Örneğin; hissedilen riskin küçüklüğüne bakılmaksızın, tüm güvensiz şartların ve ramak kala olayların rapor edilmesi beklenebilir. Çalışanlar raporlama sürecinde yönetimin ne beklediği konusunda bilgilendirilmeli, yönetim de çalışanlarla doğru zamanda ve olumlu bir şekilde iletişimde olmalıdır.



Eğitim: Çalışanlar, ramak kala olay raporlarını zamanında ve eksiksiz doldurmanın önemi ve prosedürleri konusunda bilgilendirilmelidir. Çalışanlar raporlama sisteminin nasıl ilerleyeceğini, raporların nasıl doldurulduğunu, kime rapor vereceklerini, kiminle birlikte raporları hazırlamaları gerektiğini, teşvik ve farkındalık programlarının nasıl işlediğini ve yönetimin bunlar üzerindeki rolünü bilmelidir.



Performans Ölçümü: Ramak kala raporları denetimin zayıf olduğuna bir işaret değildir. Proaktif tedbirleri etkinleştirerek yaralanma ve hasar riskinin azaltılması anlamına gelir. Ramak kala raporlama sistemleri üzerinden toplanan bilgilerin gözlemlenmesiyle, tehlikeli olan bölgeler gözlem altında tutulabilir ve gerekli durumlarda müdahale edilebilir. Veriler, gerçek yaralanma ve kazaların azalmaya başlaması gibi pozitif sonuçlarını göstermeye başlayacaktır. Şeffaf olmak, performansın doğru bir şekilde ölçülmesine ve tüm kurumda yaygınlaştırılmasına yardımcı olacaktır.



Farkındalık ve Teşvik: Ramak kala olay raporlarının artmasını sağlamak için en etkili yöntemlerden biri de farkındalık ve teşvik programlarıdır. Etkili bir teşvik programı, güvenli çalışma ortamı oluşumunda aktif rol alması ve tehlikeleri raporlaması için çalışanları ödüllendirmeye odaklanır. İşten erken çıkış, öğle yemeği ikramı veya park etme ayrıcalığı gibi basit teşvikler çalışanları motive edebilir.

Bu sistem, çalışanların motivasyonunu arttırmak ve onları yetkin kılmak isteyen pek çok kurum tarafından popüler bir kültür haline gelmiştir.



İçerik Doğa HSE Group katkılarıyla hazırlanmıştır.