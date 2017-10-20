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    Rakka'nın yönetimi Öcalan posterleri açan işgalcilerin eline geçti

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 17:55 | Son Güncelleme:

    Yerel muhalefeti temsil eden Rakka Vilayet Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hicazi, kent yönetiminin Rakka Sivil Meclisi'ne verilmesinin yeni bir işgal olduğunu söyledi.


    Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Rakka'da zafer ilan edip kent yönetimini Rakka Sivil Meclisi'ne vermesini Sputnik'e değerlendiren Hicazi, "Bu vilayetin çocukları olan bizler, Rakka'nın bir işgalci gruptan kent meydanında Abdullah Öcalan posterleri açan diğer işgalcilere geçtiğini düşünüyoruz" dedi.
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    IŞİD militanlarının yaptığı gibi DSG'nin de kente girdikten sonra Arap nüfusun kalıntıları üzerinde zaferi kutladığını belirten Hicazi, "Kent boş durumda. Bizim için bu yeni bir işgal. ABD'nin arzusu, kenti yok etmek ve Kürtlerin ayrılıkçı projesine dahil etmek" ifadelerini kullandı.

    29 Eylül'de Roma'da Rakka vilayetinin IŞİD'den kurtulduktan sonra nasıl yönetileceğinin istişare edildiği forumda kenti ABD destekli DSG tarafından kurulan Rakka Sivil Meclisi temsil etmişti. Foruma, Foruma, ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ve İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri katılmıştı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , haber oku , barzani , çatışma , pkk , pyd
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