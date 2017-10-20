Rakka'nın yönetimi Öcalan posterleri açan işgalcilerin eline geçti



Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Rakka'da zafer ilan edip kent yönetimini Rakka Sivil Meclisi'ne vermesini Sputnik'e değerlendiren Hicazi, "Bu vilayetin çocukları olan bizler, Rakka'nın bir işgalci gruptan kent meydanında Abdullah Öcalan posterleri açan diğer işgalcilere geçtiğini düşünüyoruz" dedi.

'ABD, RAKKA'YI KÜRTLERİN AYRILIKÇI PROJESİNE DAHİL ETMEK İSTİYOR'

IŞİD militanlarının yaptığı gibi DSG'nin de kente girdikten sonra Arap nüfusun kalıntıları üzerinde zaferi kutladığını belirten Hicazi, "Kent boş durumda. Bizim için bu yeni bir işgal. ABD'nin arzusu, kenti yok etmek ve Kürtlerin ayrılıkçı projesine dahil etmek" ifadelerini kullandı.

29 Eylül'de Roma'da Rakka vilayetinin IŞİD'den kurtulduktan sonra nasıl yönetileceğinin istişare edildiği forumda kenti ABD destekli DSG tarafından kurulan Rakka Sivil Meclisi temsil etmişti. Foruma, Foruma, ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ve İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri katılmıştı.