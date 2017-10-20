Rakka’da YPG bayrakları

SURİYE’de terör örgütü DEAŞ’ın ‘başkenti’ konumundaki Rakka’nın, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından tamamen ele geçirilmesinin ardından kentin merkezinde terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın posteri açıldı. Rakka’ya yönelik operasyonda SDG’nin ana omurgasını PKK’nın Suriye kolu YPG oluşturdu. YPG’nin kadın kolu YPJ’nin militanları da dün Rakka’daki El Naim (Cennet) Meydanı’nda kentin DEAŞ’ın elinden alındığını ilan etti. DEAŞ, kafa kesme gibi idam cezalarını bu meydanda halkın önünde uyguluyordu. Rakka’nın alındığı açıklamasını YPJ komutanı Nesrin Abdullah yaptı. Abdullah, “DEAŞ’ın zalim yönetimi altındaki kadınları özgürleştirmek için savaşmaya devam edeceklerini” ifade etti.

DEAŞ’IN EMİRLERİ SORGULANIYOR

Abdullah, YPJ’nin Rakka’nın alınmasında verilen 4 aylık savaşta 30 üyesini kaybettiğini de söyledi. YPJ lideri, Ezidi kadınları DEAŞ’ın elinden kurtardıklarını anlattı. SDG’nin sözcüsü Talal Silo, DEAŞ’ın yabancı ülkelerden gelen emirlerini yakaladıklarını ve sorgu altında tuttuklarını açıkladı. Silo, bu kişilerin bağımsız mahkemelerde yargılanacağını söyledi.

ABD’YE GÖRE PKK, YPG AYRI

SDG adı altında savaşan YPG/YPJ militanlarının kenti kontrol altına almalarının ardından Öcalan posterleri açmaları ABD’li yetkililerin grupla ilgili daha önce yaptıkları açıklamaları akıllara getirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eski sözcü vekili Mark Toner de görevde olduğu sırada yaptığı açıklamalarda PKK ile YPG’yi ayrı örgütler olarak gördüklerini söylemişti.

Toner, “PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu yönündeki görüşe saygıyla karşı çıkıyoruz. Şu konuda açık olmalıyız; PKK bizim için hâlâ bir terör örgütüdür” demişti. Toner, YPG’yi desteklediklerini de belirterek, “Onlar DEAŞ’a karşı mücadelede çok etkililer” ifadelerini kullanmıştı.

RAKKA’DA YÖNETİM SİVİL KONSEY’E GEÇİYOR

Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından kentin yönetimi sivillerden oluşacak Kent Konseyi’ne geçecek. AFP’nin haberinde resmi devir-teslimin bugün bile yapılabileceği ifade edildi. SDG altı ay önce oluşturulan konseyin Rakka kökenlilerden oluşacağını duyurmuştu.

PLAKET FOTOĞRAFI

Beyaz Saray’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk 2016 yılının başlarında Türkiye sınırındaki Kobani’de YPG liderlerinden Polat Can’dan plaket almıştı. Bu fotoğraf, Ankara’yı çok rahatsız etmişti.

‘ADLARINI SDG YAPTILAR’

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Temmuz ayında Aspen Enstitüsü’nün Colorado’da düzenlediği forumda Türkiye’nin YPG’den rahatsız olması nedeniyle SDG adının kullanılmasına karar verildiğini şöyle anlatmıştı: “Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki, Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve ‘Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz’ diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. ‘YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz’ diye sorduk. Bir gün sonra adlarının ‘Suriye Demokratik Güçleri’ olduğunu ilan ettiler. İsimlerine ‘demokratik’ ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı.”