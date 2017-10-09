Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Rakka’da SDG nihai saldırıya hazırlanıyor

    Rakka’da SDG nihai saldırıya hazırlanıyor

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 00:29 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), DEAŞ’ın Suriye’deki merkezi Rakka’yı tamamen ele geçirmek üzere son saldırıya hazırlanıyor.

    DEAŞ, kentteki stadyum ve devlet hastanesini kapsayan bir bölüme sıkışmış durumda. SDG komutanı Ardal Rakka, son saldırının başlaması gerektiğini söyledi. SDG’li yetkililer de saldırının her an başlayabileceği yönünde açıklamalar yapıyor. Saldırının stadyum çevresindeki alana yoğunlaşacağı ifade ediliyor. SDG komutanları, DEAŞ’ın elinde sivil rehineler olduğuna işaret ediyor. DEAŞ’ın keskin nişancıları, bubi tuzakları ve tünelleri de SDG’nin ilerlemesini yavaşlatan etkenler olarak öne çıkıyor. Terör örgütü DEAŞ, Deyrizor’da da Suriye ordusu tarafından sıkıştırılmış durumda. Son olarak Suriye rejimine bağlı güçler, el-Mayadin kentindeki DEAŞ militanlarının çevresini kuşattı.

    Etiketler: Rakka , SDG , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri