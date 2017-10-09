Rakka’da SDG nihai saldırıya hazırlanıyor

DEAŞ, kentteki stadyum ve devlet hastanesini kapsayan bir bölüme sıkışmış durumda. SDG komutanı Ardal Rakka, son saldırının başlaması gerektiğini söyledi. SDG’li yetkililer de saldırının her an başlayabileceği yönünde açıklamalar yapıyor. Saldırının stadyum çevresindeki alana yoğunlaşacağı ifade ediliyor. SDG komutanları, DEAŞ’ın elinde sivil rehineler olduğuna işaret ediyor. DEAŞ’ın keskin nişancıları, bubi tuzakları ve tünelleri de SDG’nin ilerlemesini yavaşlatan etkenler olarak öne çıkıyor. Terör örgütü DEAŞ, Deyrizor’da da Suriye ordusu tarafından sıkıştırılmış durumda. Son olarak Suriye rejimine bağlı güçler, el-Mayadin kentindeki DEAŞ militanlarının çevresini kuşattı.