Rakka YPG’de

TERÖR örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsur olduğu SDG, Rakka’da zafer ilan etti. Dört aydan bu yana süren çatışmaların ardından bir zamanlar terör örgütü DEAŞ’ın kalesi olan Fırat Nehri kenarındaki Rakka’nın SDG’nin kontrolüne geçtiği bildirildi. Pentagon’a göre SDG, 2014’ten bu yana DEAŞ’ın elinde olan Rakka’nın yüzde 95’in kontrol ediyor. Resmi zafer ilanının ise kentte süren mayın ve patlayıcı temizliğinden sonra yapılacağı bildirildi.

SON DEAŞ’LILAR ANLAŞMAYLA ÇEKİLDİ

Amerikan New York Times gazetesi muhabiri 10 gün boyunca SDG’nin operasyonlarına eşlik etti. Buna göre, Rakka’da ABD liderliğindeki bombardıman ve çatışmalar nedeniyle neredeyse zarar görmemiş sokak yok. Haftalardır Rakka’yı ele geçirmek için savaşan SDG militanları hoparlörle, “Ekmek var, çorba var. Teslim olun” diye çağrıda bulunuyordu. Operasyonda kritik gelişme ise hafta sonu aşiret liderlerinin de araya girmesiyle 275 DEAŞ’lının aileleriyle kenti terk etmesi üzerine yaşandı.

SDG’NİN YENİ HEDEFİ DEYRİZOR

Washington Post gazetesine göre, ABD’nin hava saldırıları ve ABD askeri danışmanlarının desteğinde SDG’nin Rakka’yı alması DEAŞ’a karşı yürütülen savaşta bir ‘dönüm noktası.’ DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu’nun Sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon, Twitter’dan yaptığı açıklamada temizleme işlemlerinin sürdüğü Rakka’nın yüzde 95’inin kontrol altında olduğunu belirtti. Albay Dillon’a göre DEAŞ bir zamanlar kontrol altında tuttuğu toprakların yüzde 85’ini kaybetmiş durumda. SDG’nin sözcülerinden Talal Silo, söz konusu gücün DEAŞ ile mücadele devam edeceğini, Rakka’dan sonra DEAŞ ile çatışmaların sürdüğü doğudaki Deyrizor’a yöneleceklerini söyledi.

BİLGİ NOTU

DEAŞ, 2014’ün başında Rakka’yı almış ve sözde halifeliğinin fiili başkenti yapmıştı. ABD, Rakka’nın alınmasını DEAŞ’ın yenilmesinde bir hedefe dönüştürmüştü. Türkiye’nin operasyonun Arap güçleri, TSK ve ABD’nin desteğinde yapılması önerisi Washington’da destek bulmazken ABD’nin YPG’yi ağır silahlarla donatması iki ülke ilişkilerini de germişti.

SUUDİLER YENİDEN İNŞAYA ORTAK OLACAK

ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi olan Brett McGurk, Twitter’dan Rakka’da çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Brett McGurk terör örgütü DEAŞ’ın Rakka’da 6 bin militanını kaybettiğini, son kalanların da teslim olduğunu belirtti. Brett McGurk ile birlikte Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Tamir el Sebhan da bölgede temaslarda bulundu. Suudi bakanın, McGurk ile aşiret reisleri, Rakka Yerel Meclisi ve Yeniden Yapılanma Komitesi ile görüştüğü ifade edildi. Suudi bakanın McGurk ile bölgeye gitmesi, S. Arabistan’ın Rakka’nın inşaasında yer alacağı iddialarını gündeme getirdi.