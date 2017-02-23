Rakibi olmayan adam: FAKER

Kariyerine Warcraft 3, Footman Frenzy ve DotA gibi oyunlarla başlayan Faker, sonraki yıllarda tamamen League of Legends’da yeteneklerini sınamaya başladı. Konsantrasyonunu tamamen orta koridora veren Faker, lise öğrenimini bile sırf LoL için bıraktı. 2013‘ te SK Telecom T1’e transfer oldu.

1996 doğumlu Faker kısa sürede art arda üç büyük turnuvadan galip ayrılan SK Telecom T1 K takımının en önemli ismi haline geldi. Takımın en sallantıda olduğu anlarda bile vazgeçilmezi olmayı bildi. O kadar iyi bir oyuncu ki hakkında türlü türlü rivayetler bulunuyor. Onu özel kılan ise plansız ve kestirilemez oluşu. Kendi koridorundaki agresif stratejileriyle dikkat çeken Faker’ın en büyük handikapı da egosu. Bu yüzden gereksiz yere pek çok kez takımının kaybetmesine sebebiyet verdi.

Geçtiğimiz kasım ayında en iyi League of Legends oyuncusuna verilen Grand Prize Ödülü’nün sahibi olan Faker, bu dünyada o kadar büyüdü ki “Tanrı” lakabını bile aldı.

Geleneksel sporlara kıyasla rekabetçi video oyunlarında global bir fenomen arıyorsanız o isim Faker’dan başkası değil. Kırmızı ceketi ve zorlu karşılaşmalardan sonra yaptığı “sadece biraz acıktım ama onu da küçük bir çikolata barıyla hallettim” açıklamalar bile onun ne kadar farklı olduğunun bir göstergesi.

Diğer oyuncular zafere ulaşmayı hayal ederken o hayal edilebilecekleri her an kazanmak için yarışıyor. Faker’ı ulaşılmaz yapan da bu...