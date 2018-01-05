Rakı kadehi yetim kaldı

Cem Yılmaz, Aydın Boysan’ın ölümünden sonra Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “İlham kaynağım Aydın Boysan aramızdan ayrılmış... Hakkıdır... Hayatımda ilk tiryakilik yapan mizah yazılarının sahibi, aynı muhitin çocuğu olma gururunu tattıran en genç beyinlerden biriydi. Mekânın cennet olsun. Tüm gençlere tavsiyem Aydın Boysan’dan ne bulursanız okuyun.”



AYDIN BOYSAN KİMDİR?

İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur. 1939 yılında Pertevniyal Lisesi’ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam etti. Mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarladı.