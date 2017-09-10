Rakamlar belli oldu: Renault, Volkswagen'i solladı

Bu yılın 8 ayında yüzde 2 daralan otomotiv pazarı, satış hedeflerini yakalamak için faizsiz kredi, indirim ya da ödeme erteleme gibi kampanyalar sunan

markaların rekabetine sahne oluyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2017'nin 8 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplamında en çok satılan marka 76 bin 493

adetle Renault oldu. Marka, satışlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde

5 yükseltti.

Otomobil satışları da yüzde 4 artışla 67 bin 451'e çıkan ve zirvedeki yerini koruyan Renault, yüzde 14 yükselişle 9 bin 42 hafif ticari araç sattı.

VOLKSWAGEN'İN SATIŞLARI YÜZDE 15 AZALDI



Bu dönemde toplam pazarda yüzde 15 artışla 69 bin 92 otomobil ve hafif ticari araç satışı yapan Fiat ise ikinci oldu. Fiat'ın satışlarının 37 bin 381'ini otomobil, 31 bin 711'ini hafif ticari araçlar oluşturdu.

Türkiye'de 2013'ten bu yana "en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası" unvanına sahip olan Volkswagen ise 67 bin 530 adetle üçüncülüğe geriledi. Markanın satışları Ocak-Ağustos 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldı.

Türkiye'de üretimi bulunmayan ve satışlarının tamamı ithal araçlardan oluşan Volkswagen'in pazar birinciliğini kaptırmasında döviz kurundaki yükselişin ithal araç fiyatlarını artırması etkili oldu.

EN ÇOK SATILAN MODEL FİAT EGEA



Ford ise toplam pazarda Ocak-Ağustos 2017'de 64 bin 393 satışla dördüncü oldu. Bu dönemde hafif ticari araç pazarında 39 bin 222 adetle en çok satılan marka olan Ford, 25 bin 171 otomobil satışı gerçekleştirdi.

En çok satılan markalar sıralaması Hyundai (31 bin 556), Dacia (28 bin 736), Opel (26 bin 719), Toyota (25 bin 358), Peugeot (22 bin 817) ve Mercedes-Benz (20 bin 616) ile devam etti.

Bu dönemde en çok satılan otomobil modeli 25 bin 759 adetle Fiat Egea olurken, hafif ticari araç pazarında en fazla 16 bin 833 adetle Ford Courier satıldı.

ODD verilerine göre, Ocak-Ağustos 2017'de Türkiye'de en çok satılan 20 marka şöyle:

MARKA TOPLAM SATIŞ OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇ

1 Renault 76.493 67.451 9.042

2 Fiat 69.092 37.381 31.711

3 Volkswagen 67.530 50.670 16.860

4 Ford 64.393 25.171 39.222

5 Hyundai 31.556 29.626 1.930

6 Dacia 28.763 24.554 4.209

7 Opel 26.719 26.719 0

8 Toyota 25.358 22.601 2.757

9 Peugeot 22.817 17.156 5.661

10 Mercedes-Benz 20.616 15.141 5.475

11 Nissan 18.941 17.119 1.822

12 Honda 16.215 16.215 0

13 Citroen 16.179 10.332 5.847

14 Skoda 13.285 13.285 0

15 Audi 10.998 10.998 0

16 Seat 10.751 10.751 0

17 BMW 10.105 10.105 0

18 Kia 8.958 6.732 2.226

19 Volvo 2.329 2.329 0

20 Mitsubishi 2.291 250 2.041



Ocak-Ağustos 2017'de Türkiye'de en çok satılan 20 otomobil modeli şöyle:

MARKA MODEL ADET

1 Fiat Egea 25.759

2 Renault Megane 22.885

3 Renault Clio 18.325

4 Volkswagen Passat 14.957

5 Toyota Corolla 14.146

6 Ford Focus 13.332

7 Renault Symbol 13.298

8 Opel Astra 12.604

9 Volkswagen Polo 12.402

10 Hyundai i20 Troy 12.197

11 Honda Civic 12.075

12 Dacia Sandero 11.177

13 Volkswagen Golf 10.141

14 Nissan Qashqai 9.590

15 Dacia Duster 9.371

16 Peugeot 301 9.370

17 Citroen C-Elysee 7.544

18 Volkswagen Jetta 7.005

19 Hyundai Accent Blue 6.725

20 Seat Leon 6.712



Ocak-Ağustos 2017'de Türkiye'de en çok satılan 20 hafif ticari araç modeli şöyle:

MARKA MODEL ADET

1 Ford Courier 16.833

2 Ford Transit 16.052

3 Fiat Doblo 14.025

4 Fiat Fiorino 13.340

5 Volkswagen Caddy 6.100

6 Volkswagen Transporter 5.860

7 Renault Kangoo 5.708

8 Citroen Berlingo 5.270

9 Peugeot Partner Tepee 4.292

10 Dacia Dokker 4.209

11 Ford Transit Custom 3.387

12 Fiat Ducato 3.165

13 Mercedes-Benz Sprinter 2.890

14 Toyota Hilux 2.757

15 Mercedes-Benz Vito 2.583

16 Kia Bongo 2.226

17 Renault Master 2.121

18 Hyundai H-100 1.930

19 Mitsubishi L200 1.838

20 Nissan Navara 1.822



Muhabir : Mücahid EkerYayınlayan : Harun Bahçivan

11:05 10/09/17

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