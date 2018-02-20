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    Rainbow Six Siege'in yeni görüntüleri yayınlandı

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 07:05 | Son Güncelleme:

    Rainbow Six Siege'in yapımcısı Ubisoft, zombili co-op etkinlik Outbreak'i geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. 6 Mart'ta başlayıp 3 Nisan'a kadar devam edecek olan etkinlikte altı yeni Operatör ve iki yeni harita kullanıcılara sunulacaktı. Bu yeni gelecek olan operatörlerden ikisinin tanıtım videosu yayınlandı.

    Rainbow Six Siege'e gelecek olan  ilkinin ismi Finka. Finka isimli operatörün gerçek ismi Dr. Lera Melnikova, Kapkan'la yaşadığı bir talihsiz olay sonrasında bu lakabı almış. Ubisoft'a göre bu isim "Bıçak" anlamına geliyor. Finka öncelikli silah olarak Spear .308, SASG-12, 6P41. PMM tabancasını ve ikinci silah olarak GSH-18'i kullanıyor. Finka'nın sersemletici bir el bombası bulunuyor ve ayrıca her görevin başında takım arkadaşlarına serum enjekte ederek onlara sağlık kazandırabiliyor. Operatörün zırh ve hız oranı ise orta olarak belirlenmiş.

    Diğer gelecek Operatör ise Finka'nın seçtiği Olivier "Lion" Flament bir kombat kurtarıcısı. Lion birinci silah olarak C308. 417 Marksman Rifle ve SG-CQB'yi ve ikincil silah olarak da P9 tabancasıyla LFP586'yı kullanıyor. Bu operatörün ayrıca claymore'u ve sersemletici bir el bombası da bulunuyor. EE-One-D drone'u sayesinde bölgedeki hareketleri de belirleyebiliyor. Lion için zırh ve hız oranı ise Finka'da olduğu gibi orta seviye olarak belirlenmiş

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    Etiketler: Rainbow Six Siege , Oyun , Finka , Lion , Yeni Operatör
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