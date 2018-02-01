Rainbow Six Siege için üç yeni sürüm satışa çıkıyor!

Oyuncular bu versiyonları 13 Şubat 2018’ten itibaren, Starter Edition’ı ise hemen satın alabilecekler. Ayrıca Rainbow Six’e sınırlı süre için Outbreak Collection da geliyor. Outbreak Collection paketleri Outbreak etkinliği sırasında veya süre sınırı olmadan Advanced, Gold ve Complete Edition versiyonlarında oyun içinde kazanılabilecek.



Advanced Edition PS4, Xbox One ve PC için mevcut olacak ve içinde şunlar bulunacak:

Tüm haritalar ve modlar

Operatörleri açmak için standart süre gereksinimi

600 Bonus Rainbow Six kredisi

10 Outbreak Collection Paketi

Gold Edition içindekiler:

Tüm haritalar ve modlar

Operatörleri açmak için standart süre gereksinimi

600 Bonus Rainbow Six kredisi

10 Outbreak Collection Paketi*

‘Year 3’ Kombinesi





Complete Edition içindekiler:

Tüm haritalar ve modlar

Operatörleri açmak için standart süre gereksinimi

600 Bonus Rainbow Six kredisi

10 Outbreak Collection Paketi

‘Year 3’ Kombinesi

16 Year 1 ve Year 2 operatörü

Yalnızca PC için mevcut olan Starter Edition içinde ise şunlar bulunuyor:

Tüm haritalar ve modlar

Operatörleri açmak için uzun süre gereksinimi

600 Bonus Rainbow Six kredisi

Season 1, Operation Chimera ve Outbreak hakkındaki tüm detaylar Montreal’deki Six Invitational 2018 sırasında açıklanacak.