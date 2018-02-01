Rainbow Six Siege için üç yeni sürüm satışa çıkıyor!

Oyuncular bu versiyonları 13 Şubat 2018’ten itibaren, Starter Edition’ı ise hemen satın alabilecekler. Ayrıca Rainbow Six’e sınırlı süre için Outbreak Collection da geliyor. Outbreak Collection paketleri Outbreak etkinliği sırasında veya süre sınırı olmadan Advanced, Gold ve Complete Edition versiyonlarında oyun içinde kazanılabilecek.
Advanced Edition PS4, Xbox One ve PC için mevcut olacak ve içinde şunlar bulunacak:
Tüm haritalar ve modlar
Operatörleri açmak için standart süre gereksinimi
600 Bonus Rainbow Six kredisi
10 Outbreak Collection Paketi
Gold Edition içindekiler:
Tüm haritalar ve modlar
Operatörleri açmak için standart süre gereksinimi
600 Bonus Rainbow Six kredisi
10 Outbreak Collection Paketi*
‘Year 3’ Kombinesi
Complete Edition içindekiler:
Tüm haritalar ve modlar
Operatörleri açmak için standart süre gereksinimi
600 Bonus Rainbow Six kredisi
10 Outbreak Collection Paketi
‘Year 3’ Kombinesi
16 Year 1 ve Year 2 operatörü
Yalnızca PC için mevcut olan Starter Edition içinde ise şunlar bulunuyor:
Tüm haritalar ve modlar
Operatörleri açmak için uzun süre gereksinimi
600 Bonus Rainbow Six kredisi
Season 1, Operation Chimera ve Outbreak hakkındaki tüm detaylar Montreal’deki Six Invitational 2018 sırasında açıklanacak.