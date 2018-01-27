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Rainbow Six Siege fiyatlarına zam geldi!

Hürriyet Haber
27.01.2018 - 04:17 | Son Güncelleme:

Ubisoft'un büyük yapımlarından birisi olan ve halen daha oynanmaya devam eden Rainbow Six Siege'in, şirketin yaptığı bir açıklamayla, fiyatlarında değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Ubisoft tarafından yapılan açıklamada, şirketin sevilen yapımlarından olan Rainbow Six Siege'e 20 dolar zam geldiği belirtildi. Fiyatlarda yapılan yeni değişiklik, 13 Şubat tarihinden itibaren oyunculara yansıtılacak. Ayrıca oyunla birlikte 4 farklı sürüm de satışa sunulacak. 

Birinci şahıs keskin nişancı video oyunu olan Rainbow Six Siege'e ek olarak sunulacak paketler ve fiyatları ise şöyle;

Starter Edition = 15 dolar

Advanced Edition = 60 dolar

Gold Edition = 90 dolar

Complete Edition = 130 dolar

 

 

Etiketler: Oyun
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