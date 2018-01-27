Rainbow Six Siege fiyatlarına zam geldi!

Ubisoft tarafından yapılan açıklamada, şirketin sevilen yapımlarından olan Rainbow Six Siege'e 20 dolar zam geldiği belirtildi. Fiyatlarda yapılan yeni değişiklik, 13 Şubat tarihinden itibaren oyunculara yansıtılacak. Ayrıca oyunla birlikte 4 farklı sürüm de satışa sunulacak.

Birinci şahıs keskin nişancı video oyunu olan Rainbow Six Siege'e ek olarak sunulacak paketler ve fiyatları ise şöyle;

Starter Edition = 15 dolar

Advanced Edition = 60 dolar

Gold Edition = 90 dolar

Complete Edition = 130 dolar