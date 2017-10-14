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    Rahşan Ecevit'ten Erdoğan'a yanıt

    ANKARA
    14.10.2017 - 23:47 | Son Güncelleme:

    ESKİ Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “ABD başkanları karşısında el pençe divan durduğu” sözlerine tepki gösterdi. Rahşan Ecevit, dün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

    SAYGISIZLIĞI HAK ETMİYOR
    “Türkiye’nin siyasi hayatında nezaketli duruş ve üslubuyla saygın bir iz bırakmış Ecevit’in adı son günlerde yanlış algılanmalara yol açacak şekilde çarpıtılarak yansıtılmaktadır. Türkiye’nin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda özellikle Amerika ile haşhaş konusunda yahut Kıbrıs ve Ege konularında damga vurmuş Ecevit, günlük siyasi polemiklere malzeme yapılma saygısızlığını hak etmeyecek izler bırakmıştır. Bu tip gereksiz polemiklerin toplumda farklı bir algı yaratma amacıyla yapılmış olduğu kaygısıyla kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı duydum.” 

    Etiketler: Rahşan Ecevit , Bülent Ecevit , Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri
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