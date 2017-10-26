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    Rahmi dışarı çıkarıldı! Anne karnındaki bebeğe ameliyat

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 14:25 | Son Güncelleme:

    28 yaşındaki hamile Lexi Royer’ın rahminde mucizevi bir ameliyat gerçekleştirildi. 24 haftalık bebeğin omuriliğindeki problem, genç kadının rahmi dışarı çıkarılarak ameliyat edildi.

    Geçen ay gerçekleştirilen ameliyattan bir kare, görenleri hayrete düşürdü. Fotoğrafta, genç anne adayının rahminin tamamen dışarıda olduğu görülüyor. Bu nadir olarak rastlanabilecek bir görüntü...

    Ultrason tetkiklerinde Lexi Royer’ın bebeğinde, ‘Spina bifida’ olarak adlandırılan’ ve ‘ayrık’ ya da ‘açık omurga’ olarak bilinen bir rahatsızlık saptandı. Bu ise bebeği tekerlekli sandalyeye mahkum edecek ve hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyecek bir rahatsızlık olarak biliniyor.

    Rahmi dışarı çıkarıldı Anne karnındaki bebeğe ameliyat

    Ameliyata alındığında 24 hafta 2 günlük olan bebek, yaklaşık 900 gram ağırlığındaydı...

    ABD’nin California eyaletinde yaşayan ve hayatını kuaförlük yaparak sürdüren Lexi Royer’ın rahmindeki fetüse yapılan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Fetüsün omuriliğindeki hasarın ise rahmi kesmeden gerçekleştirildiği belirtildi.

    Operasyon sırasında rahmi tamamen dışarıya çıkarılan genç kadının, ameliyatın ardından rahmi geri yerleştirildi. Lexi Royer’ın, yılın başlarında sağlıklı bir doğum gerçekleştirmesi bekleniyor.

    Rahmi dışarı çıkarıldı Anne karnındaki bebeğe ameliyat
    Lexi Royer ve itfaiyeci eşi Joshuwa...

    Lexi Royer’ın bebeğinin yaşadığı sorunun her yüz binde bir bebekten 24’ünde görüldüğü ve B vitamini folik asidi eksikliğinden kaynaklandığı belirtiliyor. Spina bifida sendromuna sahip bebeklerde ise doğum sonrası müdahalelerin geç olduğu biliniyor.

    Etiketler: fetüs , ayrık omurga , omurilik
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