Rahatsız ettiği iddiasıyla eski sevgilisini erkek arkadaşlarına öldürttü

Osman Çıkan, bir süredir birlikte yaşadığı A.B.’den ayrılmaya karar verdi. Ancak bir süre sonra yeniden görüşmek isteyen Osman Çıkan, A.B.’yi sık sık telefonla aradı.



Isrardan rahatsız olan A.B., durumu arkadaşları C.Y. (20) ve T.U.’ya (19) anlattı. İddiaya göre cinayet planı yapan şüpheliler, dün gece gizlice Çıkan’ın oturduğu Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2244 Sokak üzerindeki Ozankent Sitesi’nde bulunan dairesine girip saklandı. Geç saatte eve gelen Osman Çıkan ile A.B. ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonunda şüphelilerden T.U ve C.Y., Çıkan’ı önce dövdü, ardından boğazını sıkarak öldürdü. T.U. ve C.Y. cinayetin ardından evden kaçtı.



Sabah saatlerinde A.B, eski sevgilisi Osman Çıkan’ı evde ölü bulduğuna polise bildirdi ve yardım istedi. Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ihtimali üzerine A.B.’yi sorguya aldı. A.B.’nin sorgusu sonrasında T.U. ile C.Y. de gözaltına alındı. T.U. ile C.Y.’nin yanı sıra cinayete yardım etmekten gözaltına alınan A.B. ile adı açıklanmayan biri kadın iki kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

