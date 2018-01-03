Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Rahatsız ettiği iddiasıyla eski sevgilisini erkek arkadaşlarına öldürttü

    Rahatsız ettiği iddiasıyla eski sevgilisini erkek arkadaşlarına öldürttü

    Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
    03.01.2018 - 17:09 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da A.B. (37) adlı kadın, eski sevgilisi Osman Çıkan’ı (55), kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle iki arkadaşına öldürttü.

    Osman Çıkan, bir süredir birlikte yaşadığı A.B.’den ayrılmaya karar verdi. Ancak bir süre sonra yeniden görüşmek isteyen Osman Çıkan, A.B.’yi sık sık telefonla aradı.

    Isrardan rahatsız olan A.B., durumu arkadaşları C.Y. (20) ve T.U.’ya (19) anlattı. İddiaya göre cinayet planı yapan şüpheliler, dün gece gizlice Çıkan’ın oturduğu Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2244 Sokak üzerindeki Ozankent Sitesi’nde bulunan dairesine girip saklandı. Geç saatte eve gelen Osman Çıkan ile A.B. ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonunda şüphelilerden T.U ve C.Y., Çıkan’ı önce dövdü, ardından boğazını sıkarak öldürdü. T.U. ve C.Y. cinayetin ardından evden kaçtı.

    Sabah saatlerinde A.B, eski sevgilisi  Osman Çıkan’ı evde ölü bulduğuna polise bildirdi ve  yardım istedi. Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ihtimali üzerine A.B.’yi sorguya aldı. A.B.’nin sorgusu sonrasında T.U. ile C.Y. de gözaltına alındı. T.U. ile C.Y.’nin yanı sıra cinayete yardım etmekten gözaltına alınan A.B. ile adı açıklanmayan biri kadın iki kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Karaman , sevgili
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri