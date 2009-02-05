Edip Uras yazıyor

Fenerbahçe bu sezon hedeflerinden en yakın olduğu Türkiye Kupası’nda son dört takım arasına girdi. Bursa’daki karşılaşma başladığında kimse maçın bu kadar kolay geçeceğini düşünmemiştir. İlk yarının ortalarından sonra gelen goller Bursaspor’un direncini ve tur inancını kırınca maçın kalanı formaliteden öteye gidemedi.

Bursa’da sahne Alex’indi. Birbirinden güzel iki akıllı gol hem kupada takmına yarı finali getirdi hem de uzun süredir görmediğimiz Alex’in gülen görüntüleri ekranlara yandısı. İlk goldeki ustalık, ikinci goldeki fırsatçılık, her iki goldeki rahatlık Alex’in nasıl bir yıldız olduğunu yeniden dosta düşmana gösterdi. Diyecekler ki büyük maçlarda böyle oynamıyor. Büyük maçta oynadığında da bütün sezon bir iki maçla yıldız mı olunur diyecekler. Fenerbahçe’de oynamak kolay iş değil, kim ne derse desin bu gece Alex’in.

Guiza’nın üstündeki ölü toprağını ancak öyle veya böyle bir golle atacağını savunanlardanız, beklenen gol yıkılmış Bursa’ya devrenin sonlarına doğru geldi. Adam okçu hareketini yapmaya yapmaya unutmuş. Gol öncesi ve sonrasında bildiğimiz Guiza’ydı, gol onu toparlamışsa da biz fark etmedik, göreceğiz.

Hırsına yenik düşen Emre’nin oyundan erkenden alınması Aragones’in en doğru hareketlerindendi. Hakemden alamadığı kararın acısını almak için bu kadar gözünün içine baka baka tekme atmaya koşan bir profesyonel ancak bizim topraklardan çıkar. Birkaç maçtır takımın en iyisiydi Emre Belözoğlu, bugün biriktirdiği jetonların hepsini tek bir harekette harcadı bitirdi. Fenerbahçeli bir hareket değildi.

Volkan Babacan gol yemeden getirdiği kupa macerasında maçın sonlarına doğru talihsiz bir gol yedi. Maçın başında çok hatalı bir çıkış yapıp şansı yaver gitmiş ve takımını yenik duruma düşürmekten kurtulmuştu, turun bittiği anlarda yediği gol o hatasının gecikmiş bir cezası gibi oldu.

Bursaspor Istanbul’daki 1-0’lık sonucu gol yemeden atacağı bir golle telafi edeceğine fazlası ile inanmıştı. 23. Dakikada gol gelince tamamen dağıldılar. Çok fazla şahsi hata yaptılar ve çok çalışmalarına rağmen daha fazla şansları olabilecek bir maçta çok kolay teslim oldular. Volkan Şen çok çalışkandı, Sercan ise daha büyük takımlarda oynayabilmek için önce kaleci ile baş başa pozisyonları değerlendirmek zorunda.

Bursaspor taraftarı ise 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde ilk yarı 3-0 yenik olmalarına rağmen atkılarını açarak takımlarının marşlarını haykıran Liverpool taraftarını hatırlattı bizlere. Maçın sonuna kadar takımlarını yalnız bırakmadılar aynı Kadıköy’deki her maçta yaptıkları gibi. Yeşil beyazlıların yeni transferleriyle uyumlu bir kadro haline gelmelerine daha zaman var ancak tribünlerdeki bu ruh sahaya yansıdığında Türkiye’nin en güçlü kulüplerinden biri olabilir Bursaspor.

Fenerbahçe için iyi oynadı demek zor. Rakibin direnci düştükten sonra daha rahat oynadı denebilir. Çok zor olabilecek bir maçı Alex’in şık golleriyle geçip son dört takım arasına kaldılar. Ondan gerisi yalan.