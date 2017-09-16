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    Hürriyet >Gündem>'Rahat-hazır ol' yerine 'Lütfen dikkat'

    'Rahat-hazır ol' yerine 'Lütfen dikkat'

    Gamze KOLCU / ANKARA
    16.09.2017 - 00:05 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 00:06

    BEDEN eğitimi derslerinin bir parçası olan ve öğrencilerin toplu spor yaparken uyumlu şekilde çalışmasını sağlayan “Rahat-hazır ol” komutunun kaldırılacağı öğrenildi.

    Yeni öğretim programları çerçevesinde 1 milyon öğretmenin müfredat eğitimleri devam ediyor. Branşı beden eğitimi öğretmenliği olan Eğitim İş Genel Sekreteri Ebru Sungar, Hürriyet’e, Eğitim-İş üyesi öğretmenlerin katıldığı müfredat bilgilendirme toplantısına ilişkin özetle şunları söyledi:

    “İzmir Gazi Lisesi’nde geçen hafta yapılan müfredat bilgilendirme toplantısına katılan beden eğitimi öğretmenlerimiz, ‘rahat-hazır ol’ komutu yerine ‘lütfen dikkat’ komutunun getirildiğini söylediler. Beden eğitimi derslerinde ‘rahat-hazır ol’ komutunun yerine ‘lütfen dikkat’ komutunun getirilmesi ise akıllara ‘İstiklal Marşı ve saygı duruşunda da uygulanır mı’ sorusunu getiriyor. Bunun yarı sıra toplantıda kendilerine, ‘Çocukları serbest bırakın. İstediklerini giysinler’ demişler. Bu, spor kıyafet, eşofman, spor ayakkabı zorunluluğu kaldırılıyor demektir. Beden eğitimi derslerinde kılık-kıyafet, performans notunu etkiler. Beden eğitimi gibi gerekli bir derste zorunlulukları kaldırmak son derece anlamsız. ”

    Etiketler: Eğitim , beden eğitimi , gazetehaberleri
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