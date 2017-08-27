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Raflar boşaldı Bimeks 'gözaltına' alındı

Jale ÖZGENTÜRK
27 Ağustos 2017 - 10:43Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 11:38

BİR süredir mali sıkıntı içinde olan Bimeks ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hisseleri borsada işlem gören Bimeks'in tahtası önceki gün kapatıldı.

BİMEKS GÖZALTINA ALINDI
TÜRKİYE’nin ilk teknoloji perakendecilerinden biri olan Bimeks’te işler giderek zorlaşıyor. Borsa İstanbul’da 2011’den beri hisseleri işlem gören Bimeks’in tahtası önceki gün kapatıldı. 4.5 TL ile halka açılan Bimeks’in hisse senetleri en son 0.40 TL’ye kadar gerilemişti. Borsa İstanbul, Bimeks’i Ana Pazar’dan çıkararak Yakın İzleme Pazarı’na aldı. Yani Bimeks hisseleri 28 Ağustos’tan itibaren daha önce gözaltı pazarı olarak da anılan yakın izleme pazarına aldı.

Borsa İstanbul bu değişikliğin gerekçesini finansman sıkıntısı olarak açıklıyor. Borsa İstanbul bir şirketin finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede vadesi geçmiş finansal, ticari, kamu ya da personel borcu olması durumunda Yakın İzleme Pazarı’na geçiş kararı alabiliyor.

Bimeks’in boş raflarına dayanarak geçen haftalarda yazdığım yazıda rating kuruluşu JCD Eurasia düşük pazar etkinliği, pazardaki şiddetli rekabet gibi kriterlere göre yaptığı değerlendirmede Bimeks’in notlarını aşağı yönlü durağan olarak açıklanmıştı. Bimeks ise 15 Eylül, 26 Ocak ve 27 Temmuz 2018’de vadesi dolacak 95 milyon TL tutarındaki tahvillerinin yeniden yapılanması için masaya oturduğu da açıklanmıştı. Boş raflara rağmen mağazalarını açık tutan Bimeks için olumlu gelişmelerin uzak olduğu anlaşılıyor.

Jale Özgentürk'ün yazısı için tıklayın...

Bimekste boş raflar dolacak mıBimeks'te boş raflar dolacak mı?

 

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Etiketler: Borsa İstanbul , Bimeks , Hisse
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