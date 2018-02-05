Rafet El Roman 100 bin lira istedi

Rafet El Roman’ın İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davanın dilekçesinde, “Universal Müzik’in eser işletmeleri belgelerini devralan Avrupa Müzik, 2011 yılından beri müvekkil Rafet El Roman’a herhangi bir ödeme yapmadı. Universal Müzik yetkilisi Ahmet Süha Yavuz, 4 yıl önce eser işletme belgelerinin davalı Avrupa Müzik şirketine devrine ilişkin sözleşmelerin yok hükmünde olduğunun tespitine ilişkin İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açmıştır. Mahkeme eser işletme belgelerinin Universal Müzik şirketine iadesine karar vermiştir. Davalı Avrupa Müzik şirketi, mahkemenin bu kararını temyiz etmiştir. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 21 Aralık 2017 tarihli ilamıyla İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararını onamıştır. Böylece davalı Avrupa Müzik şirketinin müvekkilime ait eser ve icraları haksız ve izinsiz kullandığı sübuta ermiştir. Davalı şirketin Yönetim Kurul Başkanı Cengiz Erdem’in sahte belgelerle kendisini dava dışı Universal Müzik şirketinin Genel Müdürü gibi tanıtıp devir sözleşmeleriyle uhdesine geçirdiği müvekkilime ait eser ve icralara yönelik tecavüzün önlenmesi için bu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir” ifadelerine yer verildi. Rafet El Roman’dan önce şarkıcı Çelik Erişçi de Avrupa Müzik’e 100 bin liralık dava açmıştı.
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