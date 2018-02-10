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    Radyasyon skandalı YÖK gündeminde

    Salim UZUN/ANTALYA
    10.02.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:

    Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde yaşanan radyasyon sızıntısı ve hurda cihazla ışın tedavisi skandalına ilişkin Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanan disiplin soruşturması raporunu şubat ayı gündemine aldı.

    Radyasyon skandalı YÖK gündemindeYÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre; 65 sayfalık soruşturma raporunun sonucunda kamu görevinden çıkarılması teklif edilen Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Melek Nur Yavuz ve Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı eski Sorumlu Fizikçisi Yrd. Doç. Dr. Yiğit Çeçen’le ilgili kararı Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulu verecek.

    ŞUBAT AYI GÜNDEMİNDE

    Klinikte yaşanan olaylar serisiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı belirtilirken, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri kamu görevinden çıkarılması istenen iki öğretim üyesi ile ilgili konunun şubat ayında yapılacak ilk toplantıda gündeme alınacağını ve kararın duyurulacağı vurgulandı.

    BOZTOSUN CEZA ALMIŞTI

    Dosyanın YÖK gündemine alınmasını değerlendiren AÜ yetkilileri, “Böyle kritik bir konunun hızlı biçimde gündeme alınması çok önemli. YÖK’ün kararı ile birlikte klinikte yürütülen diğer soruşturmalarda hızlanacak” dedi. Soruşturmada Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NUBA) eski Müdürü Prof. Dr. İsmail Boztosun’a, kamu görevinden çıkarma cezasından sonraki en ağır yaptırım olan kademe ilerleme cezası verilmişti.

    RAPORU DEKANLIK HAZIRLADI

    Öte yandan, radyasyon sızıntısı ve hurda cihazla ışın tedavisi nedeniyle zarar gören hastaların tespitine yönelik başlatılan raporlama çalışması da tamamlandı. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda 3 farklı alanda görev yapan öğretim üyeleri tarafından hazırlanan rapordaki verilerin bilirkişi tarafından inceleneceği bilgisini veren Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, süreçle ilgili hasta ve hasta yakınlarına da bilgi aktarımı yapıldığını kaydetti.

    ADLİ MAKAMLARLA PAYLAŞILACAK

    Başka bir kamu üniversitesinin ilgili bölümleri tarafından değerlendirilecek olan raporun Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’yla da paylaşılacağını kaydeden yetkililer, “Bilirkişinin değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan yeni veriler ilgili makamlarla paylaşılarak adli soruşturmanın tamamlanmasına katkı sunulacak” dedi.

    NE OLMUŞTU?

    Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde yürütülen ışınla kanser tedavisi uygulamalarına ilişkin başlattığı soruşturmayla sarsılmış, yüzlerce kanser hastasını ilgilendiren adli ve idari soruşturmanın sonucunda ise son yılların en büyük sağlık skandalı ortaya çıkmıştı. Soruşturma raporunda; kanser hastaları için kritik önem taşıyan ışın tedavilerinin hurda cihazlarla yapıldığı, güvenlik önlemi alınmadan yapılan izinsiz deneylerde foton, nötron sızıntısı yaşandığı vurgulanmıştı.

    Etiketler: YÖK , Akdeniz Üniversitesi , radyasyon , son dakika
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