Nvidia'nın yeni oyuncağı: GeForce GTX 1070 Ti

NVIDIA’nın yeni orta düzey ekran kartı olan GTX 1070 Ti’yi, 26 Ekimde tanıtmaya hazırlanıyor. NVIDIA GTX 1070 Ti, 2 Kasım'da 429 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. AMD’nin yeni ekran kartı Radeon RX Vega 56’nın çıkması üzerine NVIDIA’nın hazırladığı GTX 1070 Ti, GTX 1070 den daha hızlı ve GTX 1080’den ise daha yavaş olacağı düşünülüyor.







GTX 1070 Ti’da 8GB GDDR5 VRAM bellek bulunacağı ve GTX 1070’e göre daha yüksek GPU hızlarına ulaşabilecek. GTX 1070 Ti'ın piyasaya çıkmasının ardından Asus, MSI, Palit ve Evga gibi firmalar kendi 1070 Ti'larını piyasaya sürmek için yarışacaklar.