Raci Şaşmaz hedef büyüttü

Toplantısı sonrasında açıklama yapan Raci Şaşmaz, "Amacımız sermaye piyasasına girerek, medya ve gayrimenkul sektöründe daha şeffaf, daha doğru yönetilen, daha halkla iç içe bir yatırım yapmak" dedi.

Şaşmaz şöyle konuştu: "Gayrimenkule ve medyaya yatırım yapmaya devam edeceğiz. İnsanların her alanda yatırım yapabileceği; bir başka deyişle, medya sektörünü geliştirirken, insanların hem gayrimenkul yatırımı yapabilecekleri hem de borsada bu hisseleri satın alarak bu şirketin projelerine güvenerek, hisselerini satın alabileceği, beraber çalışabileceğimiz, beraber kazanabileceğimiz bir hedef ile yoldayız.

Bütün hedefimiz bu yatırımın açık, şeffaf bir yönetim ve mali disiplinle ekonomiyi tamamen vatandaşlarımızla paylaşarak projeksiyonumuzu sunmak."

Denge Yatırım Holding’in sermayesinin şu anda 140 milyon lira olduğunu dile getiren Raci Şaşmaz "Yatırımlarımız ve projelerimiz hala devam ediyor. Bunların hepsine baktığınız zaman 5 yıllık bir projeksiyon var ortada. Hepsinin tamamlanması 5 milyar TL civarına geliyor. 5 yıl içerisindeki projeksiyon sadece şuandaki yaptığımız kontratlar ve anlaşmalar üstünden. 5 yıl içerisinde tabi ki bunlar bitecek yenileri başlayacak diye umuyoruz" diye konuştu.

'ULUSLARARASI ARENADA FON OLUŞTURACAĞIZ'

Şaşmaz, "Belki yakın bir zaman içerisinde medya alanında da bir halka arzla uluslararası arenada çok farklı bir fon oluşturacağız." dedi.

Global rekabette sürdürülebilir bir büyüme ve başarı için küresel finansal sisteme erişilebilirliğin önemini bildikler için sermaye piyasalarına bu ilk adımı attıklarını ifade eden Şaşmaz, "Belki yakın bir zaman içerisinde medya alanında da bir halka arzla uluslararası arenada çok farklı bir fon oluşturacağız. Bu fonla birlikte Türkye’yi her yerde tanıtacağımızı ve bu bölgede bunu yapabilecek en büyük firmalardan birisi olduğumuzu düşünüyorum.” dedi.

Şaşmaz, satın almayla birlikte Denge Holding’in unvanının bundan sonra Pana Yatırım Holding olarak değiştirileceğini bildirdi.



'KAZANÇLI OLACAĞINA İNANMASAM GİRMEM'



Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şaşmaz, "Televizyon ya da gazete yatırımı yapmayı düşünüyor musunuz? Dizilerinizi kendi kanalınızda yayınlamayı ister misiniz?” sorusu üzerine "Açıkçası içerik üreten bir kişiyim. Medya alanında da içerik üretmeyi tercih ediyorum. Bana göre bütün kanallar zaten benim. Eğer iyi bir proje yapıyorsanız" ifadelerini kullandı.



Şaşmaz, "Denge Holding, Pana Yatırım Holding’e dönüşürken yatırımcılarına borsada kazandırıyor. Bu devam edecek mi?” sorusuna, "Yıllar önce duyduğum bir söz vardı ‘Kazandıkça zengin olursun’. Bunu yaşadım, kazandıkça zengin olmuyorsunuz. Sonra para harcamaya başladım. Dedim ki; harcayınca zengin olursun. Baktım öyle de değil. Anladım ki; paylaştıkça zengin oluyorsunuz. Bu zenginlikten kastım, insanlarla olan ilişkileriniz ve birliktelikleriniz, cebinizdeki değil. O yüzden ben öncelikle başarıyı paylaşmak istiyorum. Bu başarıyı güzelce paylaşabilirsek, bunun kazançsız olma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Ben çok kazançlı olacağına inanmadığım bir işe girmem. Tutmayacak bir senaryoyu yazmam." şeklinde cevap verdi.

"2 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyoruz”



Pana Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Şaşmaz ise gayrimenkul sektöründeki gelişmelere ilişkin verdiği bilgide devam eden Jardin Eden Çeşme projesinde yatırım miktarının 133 milyon TL ve hedeflenen cironun 257 milyon TL olduğunu söyledi. Gelecek dönemde Jardin Eden Şile, Jardin Eden Kurtköy projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmaların yapıldığını ifade eden Şaşmaz, bu projelerden 1,1 milyar lira ciro hedeflediklerini ve Kurtköy projesi içerisinde bir sağlık kompleksinin olacağını belirtti.

Şaşmaz, Fikirtepe'de tamamlanan Brooklyn Park projelerinin bölgedeki teslim edilen ilk proje olduğunu vurguladı.

Life, Dream ve City projelerine de başlandığını, Fikirtepe bölgesinde toplam inşaat alanlarının 600 bin metrekare, proje maliyetinin yaklaşık 1 milyar lira ve hedefledikleri cironun 1,4 milyar lira olduğunu aktaran Şaşmaz, "Ayrıca Al Bawakir Gurubu ile ortak yaptığımız ve yapacağımız projelerimiz var. Bu ortaklık ile beş yıl içerisinde 2 milyar dolar yeni yatırım imkanları için görüşmelerimiz sürüyor. İstanbul dışında İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’de ve dünyada yeni yatırım projeleri için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



- "Türk ekonomisine fazlasıyla güveniyoruz"



Al Bawakir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmoud Noureldin ise Türkiye’nin Katar için her zaman çok değerli ve önemli olduğunu belirtti.

Katar'daki başarılarının ardından yatırımlarına yurt dışında devam etmek istediklerini ve ilk hedef ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Noureldin, "Türkiye’yi seçtiğimiz zaman ülke çok zor bir konjonktürden geçiyordu. Bir darbe girişimi söz konusu iken biz projeler için fizibilite çalışması yapıyorduk. Buna rağmen bu durum bizde bir olumsuzluk teşkil etmedi. Biz Türkiye’ye ve Türk halkına güveniyoruz, Türkiye ekonomisine ise fazlasıyla güveniyoruz. Mükemmel bir ülkeye sahipsiniz. Müthiş değerleri olan ülkeniz var. Biz inanıyoruz, lütfen siz de inanın." dedi.

Toplantıda verilen bilgide 250 milyon dolar büyüklüğünde bir özel sermaye fonu kurulacağı, bu fonun Katarlı ortakla birlikte küresel yatırımcılara açılacağı ifade edildi.