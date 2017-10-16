Rabia: “Hedefim dünya starı olmak.”

Kocaman hayalleri olan, gencecik bir şarkıcıyla tanıştırıyoruz bu hafta sizleri. Huzurlarınızda, Rabia.

Çok hızlı bir çıkış yaptın. Nasıl oldu, nasıl gelişti şarkıcı olma süreci ve bugüne geliş yolculuğu?

Küçüklüğümden beri sahnede olmak hayalimdi. Bu durumun başlarda sanatın hangi dalında olacağını bilmiyordum. Sadece hep sahnede olacağımı biliyordum. Bu bir hissiyat. Dünyaya ne amaç için geldiğinizi küçük yaşta hissetmek de denebilir. 14-15 yaşlarına geldiğimde bu isteğin adını müzik ve dans olarak koymuştum. Müziği meslek olarak yapmaya karar verir vermez bugünlerin hayalini kurarak şan, solfej ve nota eğitimime başladım. Geçtiğimiz yaz NR1 Türk’ün Türkiye çapında düzenlediği ses yarışmasının birincisi olmam da hayallerime giden yolcuğuma öncülük etti.

Çok tıklandı şarkın. 1 Milyon ciddi bir sayı. Bu sayılar ne anlama geliyor ama asıl önemlisi senin için çok tıklanmak ne anlama geliyor?

Tabii ki çok güzel bir duygu. Sonuç olarak “Kime Ne Arkadaşım” uzun bir emeğin sonucunda ortaya çıktı. Şarkı seçiminden tutun da klipteki koreografiye kadar her adımında emeğim var ve ilk single projem olmasından dolayı da ayrı bir kıymetli. Onun için ne kadar çok dinleyici ile buluşursak o kadar iyi. Şarkımı dinleyiciyle buluşturduğum her fırsatta dünyalar benim oluyor. Umuyorum ki çok daha iyi yerlere gelecek. Bunu hissediyorum. “Kime Ne Arkadaşım” ı herkes çok sevecek.

İskender Paydaş ile yollarınızın kesişmesi nasıl oldu ve yaptığın işe katkısını nasıl değerlendirirsin?

Kendim için doğru şarkıyı aradığım süreçte şarkımızın söz yazarı sevgili Gökhan Şahin ve editörü Erdem Uyanık ile tanıştık. “Kime Ne Arkadaşım” ortaya çıktıktan sonra şarkımızın aranje boyutu için yollarımız sevgili İskender Paydaş ile kesişti. Kendisinin de “Kime Ne Arkadaşım”ı bana çok yakıştırması üzerine ortaya bir featuring çalışması çıktı. Tabii ki kendisi çok değerli bir isim. Şarkımızı müzikalite olarak çok üst boyutlara çıkardığına düşünüyorum.

"Hayalim bir gün Eurovision’da ülkemi temsil edip birincilik ile geri dönmek."





Örnek aldığın, rol modelin olan sanatçılar var mı ve yolun başında biri olarak bulunduğun noktayı nasıl değerlendiriyorsun?

Tabii ki kendime örnek aldığım birçok isim var. Bu isimlerin başında Sertab Erener geliyor. Onun sanatçı olarak duruşunu, kendi yaptığı bestelerini ve sesini çok beğeniyorum. Türkçe şarkı söylediğim performanslarımda daha çok kendisinin şarkılarını söylemeyi tercih ediyorum. Dinleyicilerden gelen geri dönüşlerde bu yönde oluyor. En çok istek aldığım ve dinleyicilerin benden dinlemekten zevk aldıkları parçalar ise: Aşk ve Yanarım. Hayalim bir gün onun gibi Eurovision’da ülkemi temsil edip birincilik ile geri dönmek. Şu an duayen isimlerle çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok kaliteli bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Şarkımız daha çok yeni ve duyuldukça herkesin diline pelesenk olacağına inanıyorum.

Gelecek planları hakkında da biraz bilgi isteyelim. Henüz ilk şarkın ama sektöre hızlı giriş yapmış biri olarak atmayı planladığın adımlar ve olmayı umduğun nokta ne? Yani mesleğinle ilgili hayalin ne?

Kime Ne Arkadaşım yaz mevsimine uygun bol bol dans ettiğim, hem esprili hem de iddialı bir pop şarkısıydı. Bundan sonra yapacağım yeni projelerde hep daha farklısını ve iyisini yapmaya özen göstereceğimi buradan tüm okurlara söylemek isterim. Zaten diğer türlüsü benim içime sinmez. Sanat yapmak istiyorum. Yeni yeni soundlar keşfetmek, insanlara hiç tatmadığı müzikal zevkler yaşatmak istiyorum. Hedefim tabii ki dünyaya açılmak ve bir dünya starı olmak. Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Müzikal anlamda, okuduğum bölüm olan endüstri mühendisliği alanında, dansta, dilde ve daha birçok alanda bugüne kadar aldığım tüm eğitimlerimle dünyaya açılmak için gerekli donanıma sahip olduğumu düşünüyorum. Ülkem için yabancı şarkılar yapmak ve onları tüm dünyaya duyurup Türkiye’den de bir dünya starının çıkabileceğini tüm dünyaya göstermek şu an için en büyük hedefim ve hayalim.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı