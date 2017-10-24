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    R43 nedir? R43 cam hangisidir?

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 14:56 | Son Güncelleme:

    R43 cam nedir konusu, araçlarında cam filmi bulunan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ceza ödemeden cam filmi kullanmak isteyen vatandaşlar, ceza yemeden kullanabilecekleri R43 camı araştırıyor. Peki, R43 nedir? Neleri kapsamaktadır? İşte, tüm detaylar

    R43 cam nedir sorusu araç sahiplerinin sorguladığı konular arasında yer alıyor. Araçlarında bulunan cam filmini yeni dönemde yasal zorunluluk gereği sökme durumunda kalacak olan vatandaşlar, kullanımı yasal olan R43 cam için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, R43 nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar

    R43 CAM NEDİR?

    R43 cam, araçların fabrika çıkışında takılan karartılmış cam uygulamasıdır.

    R43 cam yönetmeliğinin amacı, camın yolcularda fiziksel yaralanmalara yol açtığını doğrulamak için hangi test türünün gerçekleştirileceğini ve hangi test sonucunun alınması gerektiğini tanımlamaktır. Cam, normal trafik koşullarında ve kullanım sırasında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önleyecek kadar güçlü bir direnç göstermelidir. Atmosferik ajanlara, hava şartlarına ve aşınmaya karşı direnmelidir.

    Yönetmelik aynı zamanda ışık iletimini kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Ön cam, cisimlerin büyük bir optik bozulmasına neden olmamalıdır.

    Bu itibarla, araçlarda bulunan renkli camların yukarıda belirtilen teknik mevzuata uygun olması gerekmektedir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde; “taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır” hükümleri bulunmakta olup, yukarıda belirtilen hükümlere uymadığı tespit edilen araçlar hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30 uncu maddesi doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

    Ayrıca, haftanın değişik gün ve saatlerinde bu konuya ilişkin özel denetimler yapılacak yine belirtilen araçlara diğer birim personeli tarafından rastlanılmadığı halinde de müdahalede bulunularak konu en yakın trafik zabıtasına aktarılacaktır.

    Etiketler: r43 ne demek
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