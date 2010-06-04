Quaresma'yı kim çizdirdi?

Kimler?

Yıldırım Demirören, Mete Düren ve Mustafa Denizli…

Devam edelim…

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Yöneticiler için iki neden var…

Görüldüğü üzere birinci neden açık seçik belli…

Quaresma transfer süreci…

Neredeyse yılan hikâyesi düzeyine gelen transfer, teminat mektubu bulunamadığı için tıkanmış…

Harıl harıl aranan teminat mektubu bulunduğu an transfer çözülecekmiş…

Şimdi de yöneticilerin ağzından alınan cümle bu…

Ne kadar inanırsınız veya inanır mısınız?

Yapılan tutarsız açıklamalardan sonra karar sizin…

Quaresma bugün gelse, eğer tüm yaşananlar stratejiyse bile çocuk sakat doğmuştur…

Beşiktaş borsaya açıklama yapmak zorunda olabilir…

Peki Beşiktaş’ın, borsa kadar medya zorunluluğu da mı var?

Yalan yanlış bilgilerle dolu haberler taraftarın aklını karıştırdı…

En büyük suçlu yerli yersiz konuşan yöneticiler…

Bilgi verelim derken ne kadar kopuk olduklarını bize gösterdiler…

Taraftar artık yöneticinin ağzından çıkan konuşmalara bile inanmıyor…

Kulübün basın ayağı Mete Düren başka 'tel'den konuşuyor, diğer yöneticiler başka…

Nasıl olacak?

Kime inanalım?

Gizli kalması gereken her şey konuşuldu…

Sen böyle davranırsan futbolcunun menajeri bunu koz olarak kullanır ve maddi olarak tüm sınırlarını zorlar…

Sen de teminat mektubu ararsın!

Gelelim ikinci nedene;

Del Bosque, Rıza Çalımbay, Jean Tigana, Ertuğrul Sağlam…

Ve son olarak Mustafa Denizli…

Tümünün sonu aşağı yukarı benzer oldu…

Gitmeye mecbur bırakıldılar…

Özellikle Tigana ve Ertuğrul Sağlam’a yapılan uygulama çok çirkindi…

Şimdi benzer bir uygulama Mustafa Denizli’ye yapılıyor…

Bakın;

Şağlık nedenleri bahane edilen Denizli, 3 gün önce “hocam sağlık sorunlarınız varmış” sorusuna sinirlenip “gidin yöneticilere sorun bana niye soruyorsunuz” der mi?

Dese bile “3 tane gurbetçi oyuncu takip ediyoruz” der mi?

Öküz altında buzağı aramıyorum…

Fakat görünen gerçekler var…

Ve ortaya çıkan tablo çirkin…

Madem hoca devam etmek istemiyor…

Uygun bir basın açıklaması ile durum özetlenir…

Ama bir hafta önce Schuster haberleri çıktıysa, kimseyi kurduğunuz tezgahın içine çekemezsiniz…

Veya tüm dedikleriniz doğru diyelim…

Hoca “devam etmeyeceğim” diyeli bir gün oldu ise, yeni hoca ile ne ara anlaştınız?

Gelinen noktada Schuster’de yalanlanıyor…

“Doğru değil” miş…

Yaşanan haber bolluğunda yöneticilerin masumiyetine inanan var mı?

Benim yok…

“Sıfır”…

Kesinlikle planlanmış bir “oyun” içindeyiz…

Netice olarak varsa biraz karizma tamamen çizilmiş durumda…

Tepe yönetim kadar Mustafa Hoca’nın da hatalı olduğunu şu şekilde düşünüyorum…

Beşiktaş zaten yöneticilerin oyuncağı olmuş…

Göreceği zararı “Beşiktaş”, camia olarak görmüş...

Peki, hocam sen neden susuyorsun?

Beşiktaş’ın geleceği için tüm gerçekleri senin anlatman lazım…

Hem Beşiktaş adına hem de kendi adına çıkıp konuşman gerektiğini şiddetle savunuyorum…

Kimse Beşiktaş camiasını adını böyle tezgahlarla(!) lekeleyemez…

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Yıldırım Demirören’e de tek cümlelik lafım var…

Son kozlarını oynuyorsun, “devrim” kokusu alıyorum…