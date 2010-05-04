Quaresma’yı çizdirmeyin

Kimin umurunda?

Kimsenin…

Nihat’ın attığı 2 füze direklerde patlamış…

Üç, beş kişiden başka ilgilenen var mı?

Seneye umutla bakıyoruz…

Serdar Özkan, G.Saray’a gidiyormuş…

Kafasına takan var mı?

Selametle Serdar’cım…

Hakan “birinci kaleci olmazsam giderim” diyor…

Var mı bir sıkıntı?

Güle güle Hakan’ım…

Taraftarın umurunda değil…

Peki, bu iki kafadar nelerle uğraşıyor?

G.Saray, F.Bahçe söylentileriyle mide bulandırıyor…

Kaptanları İbrahim Toraman hak ettiği paranın altında bir rakama imza atıyor…

Rüştü ağabeyleri parasında indirim yapıyor...

Necip, 3 bin liraya yüreğiyle oynuyor…

Bizim iki uyanık medya oyunlarıyla cukkayı sağlamlaştırıyor…

Cin olmadan adam çarpacaklar…

Serdal Adalı’nın yapacağı tek şey var…

Boş sözleşme kardeşim…

Atıyorsanız imzanızı atın, yoksa hadi eyvallah…

Ne zannediyorlar acaba?

Beşiktaş’a faydasından çok zararı dokunmuş ikili gidince Beşiktaş bitecek mi?

Hakan kardeşim sen 8 tane yedin, taraftar ufak tefek tepkilerin dışında seni sahiplenmedi mi?

Aynı golleri başka bir takımda yeseydin çoktan kapının önüne konmuştun…

Serdar sana ne demeli?

Öz kaynak, bizim evladımız dedik…

En fazla zorluğu sen çıkarttın…

Konuşan menajerin mi yoksa pazarlama direktörün mü?

Anlayamadık…

Hayırdır?

**

Gelelim Quaresma'ya…

Geçen sezon verilen SÖZ!

Kuruçeşme’de “beş” şampiyonluk sözüne benzemez…

Beşiktaş “Şampiyonluğu” parayla satın almaz…

Ama Quaresma’yı alır…

Taraftar yıllardır bu kadar iştahlı olmamıştı…

Quaresma ile ilgili soruları cevaplamaktan radyo programı yapamaz olduk…

Beklentilere karşılık veremeyen yıldız…

C. Ronaldo ile birlikte Portekiz futbolunun iki önemli oyuncusu olarak dünya futboluna tanıtıldı…

Ronaldo aldı yürüdü…

Quaresma olduğu yerde saydı…

Beşiktaş taraftarı çok umutlu ve büyük beklenti içinde…

Başkan gitti bizzat görüştü…

Ve cevap bekleniyor…

Şu an transfer gelişmeleri sırlar dünyasında…

Net bir bilgi yok…

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Görünen, yapılan hataları ödeyecek en faydalı bedel Quaresma transferi…

İnanılmaz bir talep var…

Arz talep ilişlisi maddi olarak geri dönecektir…

Tavsiyem…

Taraftarı kırmayın, Quaresma’yı çizdirmeyin…

