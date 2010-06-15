Quaresma transferi ve perde arkası

Nitekim dünya kupasının başlaması bile bizi uykudan uyandırmayı başaramamıştı...
Vuvuzela'dan ve Ömer Üründül'den bahsetmeye gerek yok...
Gerçekten artık onlardan 'ö' geldi...
Devam edelim...
Pazarımın sakin geçen dakikalarını akşam saatlerindeki radyo programı bozacaktı...
Neler konuşabiliriz düşüncesi üzerine kafa yorarken...
Telefonum sessizliği bozmayı başardı…
Çok ekstrem bir durum değil...
Sağolsun ara sıra çalar...
Fakat hakikaten terslik vardı...
Telefondaki sesin şiddeti, desibel rekorları kırarak bir anda “evdeki ses” oluverdi...
Karakan'nın literatürüme kattığı cümle pek hoşuma gider...
Gelgelelim evdeki ses...
"Geldi ulan geldi. Quaresma geldi" diyerek "23 Nisan neşe doluyor insan" yoğunluğuyla evin içini sımsıkı sardı...
Bekliyordum ve bekliyorduk...
Belki Q7 ile ilgili bine yakın soru yanıtlamışımdır...
Tamamına yakınına "inşallah kardeşlerim bize olumlu yönde bilgiler geliyor" dediğimi hatırlarım...
Tabii taraftarlarımız beni cevaplayan tarafına çektiler...
Haliyle cevaplayan tarafındayken, geldiğini en son öğrenmekte yaman bir çelişki oldu...
Birazcık pazar olmasının verdiği rahatlığa veriyorum...
En azından Allahtan en son duyan benmişim...
Camianın "kalbi" olarak gördüğüm ve gönül hizmeti verdiğim arkadaşlarım çoktan atlatmışlar medyayı...
1903 Radyo ve Haber 1903...
Sloganı gibi ciddi anlamda Beşiktaş'ın sesi ve kalbi olmuş durumda...
Pazar günü sabahın köründe "manyak" gibi program yapıyorlar...
Sonra da "kıskanmayın, Quaresma transferini duyurmak bize nasip oldu" diyorlar...
Manyaklık, Beşiktaş'a olan tutkunun tarifi aslında, yoksa pazar sabahı nöbet mi tutulur?
İşin makarası, hakikaten ciddi bir açığı kapattı...
Atan ve yemediğini iddia eden dostlarımız ne yaptı?
Ahbap ilişkisinden olsa gerek transferi ilk yayıncı kuruluş verdiğini söyledi!
İşin aslı, yani doğrusu, Murat Tokel Haber Ajansı'nın tarihi fark atmasıdır...
Kurduğu Beşiktaş Medya Grubu transferden yöneticileri bile haberdar eder duruma geldi...
Madalyonun diğer tarafına bakarsak, transferin olmayacağını söyleyen hemen hemen herkes birden saf değiştirip, "zaten demiştik yahu biz" cümlesinin arkasına sığınmaya başladı...
Kimin ne dediğini rahmetli GOOGLE amcam saklamaya devam ediyor...
İnanmayan aratıversin...
**
Başkan sağ gösterip soldan indirdi yumruğunu...
Ayrı parantez açmadan büyük iş başardığını da belirtmek isterim…
Schuster transfer sancısını fazla uzatmanın gereği yok…
Sağa sola cevap yetiştirmek yersiz, o konuda sapına kadar yanlış bir süreç yaşandı…
Eleştirdik. Bitti…
Ve artık “hayat devam ediyor”…