Quaresma-Nihat-Toraman

Öncelikle söylemeliyiz ki bu maçta gösterilen olumlu ve olumsuz performans kimseyi yanıltmamalı. Çünkü Schuster şu anda takımı tanıma ve deneme-yanılma evresinde. İşi de oldukça zor. Çünkü takımda “atsan atılmaz, satsan satılmaz” futbolcular önemli yer tutuyor. Yeni gelecek futbolcuları da sayarsak nasıl bir dizilişe gidecek, kimleri ağlayarak ve ağlatarak gönderecek merak ediyoruz doğrusu. Yine de 4-1-4-1 sisteminde nelerin olup olmayacağının küçük ip uçlarını görmüştür sanırım.

Vikingur oldukça mütevazi kadrosuyla yenilgiyi çoktan kabullenmişti zaten. Bizler mahallemizden bir takım çıkarmaya çalışsak, apartmandaki üniversiteye giden gençleri toplasak, az çok futbol oynayan kayınçoyu, dayı oğlunu, eş-dost, hısım-akrabayı çağırsak, askerliğini komando olarak yapmış 1.95’lik bakkalı da kaleye geçirsek işte buna benzer bir takım çıkartırdık. Böyle bir takımın amacı da doğal olarak tarihi bir yenilgi alarak alay konusu olmadan maçı bitirmek olur. Maç başlamadan önce 3-0’a çoktaaan razı idiler. Yine de ellerinden geleni yaptılar. Bizlere de sporun geniş halk kitlelerine nasıl yayılacağı konusunda da ders vererek gittiler. Tabii anlayana.

Kimsenin tahmin etmeyeceği bir kadro ile başladı maça Schuster. En ilginç olanı ise 10 ve 10.5 numaraların beraber oynamaları idi. Uzun sakatlık ve maç eksiğinden dolayı Delgado oldukça ürkek mücadele etti. 1-2 tane çok iyi pas verse de forma girmesi, çekingenliğini üstünden atması uzun sürecek gibi görülüyor.

Tabata ise “yeni gelin” gibi daha istekli ve hazır gibi göründü. Takımda kalmak için koştu, mücadele etti. Her ne kadar henüz istenilen kıvamda olmasa da takımda yer bulabilmek için “ön libero” mevkisine bile razı gibi geldi bize.

Toraman’ın kesinlikle ve kesinlikle ilk 11’de oynaması gerekiyor. Sivok mu kesilir, yoksa Ferrari ile Zapotocny mi satılır bilemiyorum ama şu anda liglerimizdeki en iyi yerli stoper ve sürekli oynamalı. Korner atışlarında da tüm gollük vuruşların sahibi idi kendisi. Umarız formunu artırarak sürdürür.

Bu sezona hazır başlayan bir diğer futbolcu da Nihat idi. Schuster’in kafasındaki sisteme uymasa da becerisi ve tecrübesi ile kafasını oldukça ağrıtacak hocasının. Attığı 2 gol ile bu sene beklenen performansını sergileyeceğini gösterdi. Burada ilginç bir saptama yapmak istiyorum. Maçın sonlarında 3 futbolcu çıktı, 3 futbolcu girdi. Sanırım Schuster kafasında bazı varyasyonlar deniyor ve çıkardığı futbolcular da ilk feda edeceği kişiler gibi geldi bana. Erhan, Delgado, Nihat’ın yerlerine Ekrem, Necip ve Nobre girdiğinde daha dengeli bir takıma büründü Beşiktaş. Burada belirtmeliyiz ki Schuster, Delgado ve Nihat’ı çıkartmak yerine Tabata ile Bobo’yu da çıkartmış olsaydı yine aynı performansı alırdı. Daha önce de dediğimiz gibi, bu bir “sistem meselesi”.

Maçın en önemli adamı Quaresma’yı en sona bıraktım mahsustan. “Teşbihte hata olmaz” derler, maçı seyrederken yanımda duranların ağzından sürekli “Manyak bu adam” lafları eksik olmadı. Gerçekten de “Manyak bu adam”. Bazı futbolcular vardır, topu ayaklarına dolaştırırlar, güreşirler adeta. Quaresma ise topla oynamıyor, hükmediyor, sanki hamur gibi yoğuruyor. Ne zamandır böyle bir futbolcu seyretmedik. Başımızı döndürdü doğrusu. Uzun zamandır oynamamanın verdiği iştahla koştu, şutun beklenilmeyenini çalımın kralını attı, mücadele etti, pres yaptı, didindi. Kendisini transfer edenleri tebrik etmeliyiz doğrusu. Daha ilk maçtan “efendim, topla çok ve bireysel oynuyor, arkadaşlarına daha çok pas vermeliydi” gibi eleştiriler yapmak istemiyorum. Bırakalım da bizlere çektiği futbol ziyafetinin sarhoşluğunu yaşayalım…