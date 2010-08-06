Quaresma böyle istedi.

Ayaklarımı sehpaya doğru uzatıp rahat koltuğa iyice bir gömüldüm.

Arada bir de sağımdaki solumdakiyle şakalaştım.

Tüm bunlar Quaresma’nın o müthiş sağ ayağının dışıyla attığı o müthiş golden sonra oldu. Artık Plezen’in gardı düşmüş, ağır siklet rakibi Beşiktaş’ın karşısında kum torbasına dönmüştü. Bizler de sinema seyreder gibi yıllardır özlediğimiz “rahat bi maç” seyretme özlemimizi gidermiş olduk.

Ama…

Burada biraz durmak istiyorum. “Eğer Quaresma’nın golünden hemen önce göbekli Horvath’ın ortası rakip forvetin kafasını sıyırmasaydı ikinci bir Young Boys faciası ile karşı karşıya kalabilir miydik? ” diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü Beşiktaş iyi başladığı maçta aradığı golü bulamayınca sıkıntıya düşmüş, gerilmişti. Hem de sebepsiz yere gerilmişti. Biraz kendilerine güvenseler, biraz telaşlanmadan ayağa pas yapsalar çok daha önce rahatlatacaklardı taraftarlarını. Yeni futbolcuların adaptasyon süreci olması bahane olamaz. Çünkü yeni olarak sayabileceğimiz bir tek Quaresma vardı, o da sahanın en iyisiydi.

Rakibin eksik kalması ve hemen ardından atılan golden sonra takımın kendine güveni geldi. Neredeyse şov yaparcasına oynuyor, atak üstüne atak geliştiriyorlardı. Herkes rahatlamış, kendilerinden beklenen futbolu oynamaya başlamıştı. Eğer Beşiktaş her maçın tamamında böyle bir özgüven ile oynarsa ortalığı dağıtır. Guti’nin bu özgüveni takıma verebilecek potansiyele sahip olması da bir başka avantaj.

Maçta dikkatimizi çeken bir başka gelişme de Delgado ile Quaresma arasındaki uyumdu. Aynı dili konuşan bu iki futbolcu birbirlerine yaptıkları asist ve attıkları gollerle gelecek adına iyi sinyaller verdiler. Her ne kadar Delgado’nun asisti yarım porsiyon olsa da, her geçen maçta performansını biraz daha artırdığını söyleyebiliriz.

Necip oynadığı futbol ile Fink’i aratmayarak Ernst’e fazlasıyla yardımcı oldu. Genç futbolcu eğer performansını her maçta arttırarak oynar ve profesyonelce yaşarsa futbolumuz gerçek bir futbolcu kazanır.

Aslına bakasanız bu maç eksiklerin görülmesi açısından da oldukça iyi oldu. Tayfur Havutçu acaba futbolcuların kapasiteleri konusunda Schuster’e yeterince yardımcı olmuyor mu? Çünkü Mustafa Denizli geçtiğimiz sezon Erhan Güven’i denemiş, performansını yeterli bulmayarak Antalyaspor’a kiralamıştı. Bu sezon da sanki bir dejavu yaşarcasına zaman kaybediliyor. Bu temiz yüzlü futbolcunun büyük hedefler koyan Beşiktaş’a yeterince katkı sağlayabileceğini –çok istememe rağmen üzülerek- düşünmüyorum. İşin kötüsü şu anki kadroda bu mevkide oynayabilecek gerçek bir sağ bek de bulunmuyor. O yüzden transferi düşünülen bir golcüden ziyade bir sağbekin alınması gerektiği kanısındayım.

Bu maçta Schuster’in alması gereken en büyük ders Quaresma konusunda olmalı. Çünkü bu futbolcu kendisini hem rezil, hem de vezir edecek potansiyele sahip. Quaresma’nın uzun süredir yedek olması sebebiyle futbola olan açlığına, kaybettiği topların peşinden depar atarak yeniden kazandığına aldanmamalı. Şu anda tamamıyla seyircilerle arasındaki o müthiş ilişkinin yüzü suyu hürmetine bu gayretleri. O yüzden Beşiktaş’a gelmiş en kariyerli bu futbolcunun görev yeri, kaptırdığı topların tehlike arzetmeyeceği bir bölgeyle değiştirilmeli. Daha önce Sergen Yalçın’ı İlhan Mansız’ın yanında görevlendiren Lucescu gibi Schuster’de Quaresma’yı Bobo’nun yanında serbest adam rolüne soyundurmalı. Ancak böylece bu futbolcunun kaptırdığı topların kontratağa dönüşmesine mani olabilir. Çünkü her pozisyonda ve bölgede rakibi fantastik hareketlerle geçmeye çabalıyor. Haliyle bir kısmında başarılı olamıyor.

Yine de Quaresma bu yılın flaş ismi olacak, bu kesin. Oyunun gidişatını neredeyse tek başına değiştirdi. Allah karşısında oynayan rakiplerine sabır versin. Çok futbolcuyu çift sarı karttan attıracak gibi görülüyor. Gözlerimizin pasını sildi, kendisini transfer edenleri bir kez daha kutluyoruz.

Bu maçta gördük ki Nihat, Bobo, Holosko, Quaresma ve Nobre’den sadece ikisi ilk 11’de oynayabilir. Nobre zaten profesyonelce “paramı alır, antrenmanımı yaparım” havasında. İlk 11’de oynamak gibi bir derdi yok. Nihat ve Holosko ise gerçek birer kanat oyuncusu değiller. Holosko gol atmasına rağmen sol kanada işlerlik kazandıramadı. Şu haliyle İsmail Köybaşı’nın o mevkide daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Schuster eğer bu bir iki sorunu çözebilirse işte o zaman özlenen Beşiktaş’ı zevkle izleyebiliriz.