Qualcomm'un başkanı Cristiano R. Amon oldu

Qualcomm Incorporated'ın Başkanı Steve Mollenkopf, kararla ilgili “Cristiano'nun sektör, mühendislik ve işletme becerilerinin eşsiz birleşimi ve deneyimi onu bu pozisyon için doğru kişi yapmaktadır. Bu sayede hem 5G öncülüğünde hem de mobil, Nesnelerin İnterneti, otomotiv, sınır bilişim (edge computing), networking alanlarında Qualcomm'un lider konumunun ve teknolojilerinin daha da ileriye taşınacağına inanıyorum” dedi.



Amon görevi sırasında Qualcomm'u endüstri lideri olarak konumladı, Çin'de yonga seti stratejisini ve faaliyetini başarıyla oluşturarak yan pazarlarda büyüme sağladı ve şirketin uzun vadede başarılı olabilmesi için şart olan derin ve stratejik müşteri ilişkileri geliştirdi. QCT'nin yol haritasını 2008'den beri Amon çiziyor ve Qualcomm'un yanı sıra sektör de benzersiz bir büyüme ve inovasyon devri yaşıyor.