Qualcomm'a kafayı taktı, servet ödeyip alacak!

Son zamanlarda teknoloji dünyasının en önemli satın alma girişimlerinden birini yapan Broadcom, teknoloji devi Qualcomm'u satın almak istiyor ve bunun için yüklü bir meblağ ödemeye hazır. Hisse başına 70 ABD Dolar'ı teklifi yapan Broadcom, toplamda 100 milyar Dolar'ın üzerinde bir teklifte bulundu. Fakat Qualcomm, kolay kolay pes etmeyecek gibi görünüyor.

Kaynaklardan gelen bilgilere göre Qualcomm, Broadcom'dan gelen teklifi yetersiz bulmuş. Hissedarlarla yapılan görüşmeler sonucu, yapılan teklifin şirketin değerinin altında olduğu görülmüş. Varılan bu karar neticesinde ise, Qualcomm yönetim kurulunun kısa zaman içinde bu teklifi reddetmeyi planladığı iddia ediliyor.

chip.com.tr'nin haberine göre, Qualcomm teklife sıcak bakıyor ve fiyat yükseltmeyi umuyor. Broadcom ise istenilen rakamı ödemeye hazır gibi görünüyor. Şu an için her iki şirketten de resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak çok geçmeden konu netlik kazanacak ve resmiyete dökülecektir. En azından iki şirketin flörtü, şimdilik böyle görünüyor.