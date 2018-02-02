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Qualcomm ve Samsung işbirliğini genişletiyor!

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

Qualcomm ile Samsung'un çeşitli mobil cihaz teknolojileri alanlarında bir yıldan uzun sürecek bir stratejik ilişki anlaşmasına imza attıklarını duyurdu. Bu anlaşmayla şirketler, 5G'ye geçiş üzerinden uzun zamandır var olan teknoloji ve iş ortaklığı ilişkisini bu yıl ve önümüzdeki yıllar için genişletiyor.

Düzenlenen anlaşma, Qualcomm'un küresel el aygıtı lisanslama uygulamalarıyla uyumlu. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Samsung, Kore Adil Ticaret Komisyonu'nun kararına yönelik Qualcomm'un gerçekleştireceği temyize karşı gösterdiği müdahaleye son verecek.
 
Qualcomm Incorporated İcra Kurulu Başkanı Steve Mollenkopf, bu gelişmeyle ilgili “Qualcomm, uzun zamandır Samsung ile yürüttüğü güçlü ortaklıktan mutluluk duymuştur. Bu düzenlenmiş lisanslar arası anlaşması sayesinde ana ürün sağlayıcısı olarak ilişki içerisinde olduğumuz Samsung'la ortaklığımızı ve devam eden bağımızı daha da güçlendirip genişletmiş olmak bize keyif veriyor” dedi.
 
Qualcomm Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Qualcomm Technology Licensing Başkanı Alex Rogers “Kore Adil Ticaret Komisyonu'nun soruşturmasının ardından düzenlenmiş bu anlaşmanın Samsung ile uzun dönemli, istikrarlı bir ilişkinin temellerini oluşturacağına inanıyoruz. Öncü teknoloji buluşları portföyümüzle kendimizi küresel ekosistemin büyümesine ve Samsung ile genişlettiğimiz bir iş ortaklığını dört gözle beklemeye adadık” dedi.

Etiketler: qualcomm , samsung , işbirliği
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