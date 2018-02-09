Qualcomm ve Nokia 5G testlerini tamamladı

Temelini New Radio'nun oluşturduğu 5G teknolojisinin ticarileştirilmesine odaklanan Nokia ve Qualcomm Technologies, testlerini Nokia'nın Oulu, Finlandiya'da bulunan mükemmellik merkezinde gerçekleştiriyor. Bu testler aynı zamanda 2018'de operatörler ile gerçekleştirilecek olan saha testlerinin de temelini oluşturacak. Nokia, Qualcomm Technologies ve içinde BT/EE, Deutsche Telekom, Elisa, KT, LGU+, NTT DOCOMO, Optus, SKT, Telia ile Vodafone Group'un bulunduğu operatörler, 5G NR teknolojisinin doğrulanması ve denenmesi için zaten birlikte çalışma kararı almış durumdalar. Bu testler, Nokia ve Qualcomm Technologies'in başarıyla sonuçlanan esnek 5G arayüz testlerini temel alacak ve geniş yelpazeye sahip olan 5G hizmetlerine ve çeşitli hizmete sokma senaryolarına destek olacak.



Qualcomm Technologies ve Nokia'nın 5G NR işbirliği ve yakın zamanda gerçekleştirilen testler hakkında Eylül 2017'de yaptıkları açıklama doğrultusunda Nokia ve Qualcomm Technologies, sektörü yönlendirmede yakından çalışıyor ve 2019'da gerçekleşecek olan geniş çaplı 5G hizmetlerine öncülük ediyor. Bu hizmete alımlar, 3GPP standardıyla uyumlu 5G altyapısını ve cihazlarını temel alıyor. Böylece ticari ağın özellikle Amerika, Çin, Japonya, Kore ve Avrupa'da tam vaktinde piyasaya sürülmesine olanak sağlanıyor.



Nokia Mobil Ağlar Başkanı Marc Rouanne konu hakkında “Qualcomm ve Nokia tarafından gerçekleştirilen bu testler 5G'nin gelişimi için çok önemli. Daha da önemlisi, aralıkta başlayan 3GPP Sürüm 15 tanımlamalarını 100'den fazla müşteriye gönderdiğimiz AirScale baz istasyonumuzu ve Qualcomm Technologies UE prototipini kullanarak nasıl hızlıca uyguladığımızı ispatlıyor. Şimdi operatörlerle standartlara uygun ve havadan 5G NR denemelerini yapmak için önümüze bakabiliriz” dedi.



Qualcomm Incorporated Başkanı Cristiano Amon ise, “Küresel 5G NR standardını temel alan uçtan uca birlikte işlerlik bağlantı testlerinin başarıyla tamamlanması, 2019'da 5G NR'nin ticari ağlarda ve cihazlarda kullanıma sunulması için çok önemli bir adım. Standart uyumlu saha denemelerinde Nokia ve küresel operatörlerle birlikte daha çok çalışmak için can atıyoruz” dedi.