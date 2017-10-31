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    Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Gökhan Güleç oldu

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 07:46 | Son Güncelleme:

    Yeni nesil mobil teknoloji üreticilerinden Qualcomm'un Türkiye ofisine Genel Müdür olarak Gökhan Güleç'in atandı.

    Pek çok cihaza işlemcileriyle güç veren dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Qualcomm'un Türkiye ofisinin başında artık Gökhan Güleç var.

    GÖKHAN GÜLEÇ KİMDİR?

    1996 yılında University of Toulouse III Elektronik mezun olan Gökhan Güleç, University of Rennes I'de Bilgisayar Bilimleri ve Telekomünikasyon bölümlerinden çift yüksek lisans derecesi aldı. Profesyonel kariyerine 1999 yılında Motorola'nın Swindon'da bulunan ofisinde Araştırma Mühendisi olarak başlayan Güleç, 2001 yılında Yazılım Tasarım Mühendisi olarak göreve başladığı Nokia'da 2012 yılına kadar çeşitli departmanlarında üst düzey yönetici olarak çalıştı. Symbian işletim sisteminin pazarlama stratejilerinden Nokia'nın yeni pazarlara girişindeki yol haritasına birçok konuda önemli görevler alan Güleç, Nokia'daki Symbian Teknoloji Pazarlama Direktörlüğü görevini 2012 yılına kadar sürdürdü. 2012-2017 arasında ise Turkcell'in akıllı cihazlar, IoT, SaaS ve dijital öğrenme çözümleri stratejilerine Kıdemli Direktör olarak yön veren Gökhan kariyerine Qualcomm Türkiye Genel Müdürü olarak devam edecek.

    Etiketler: gökhan güleç kimdir
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