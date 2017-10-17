Qualcomm 5G modem yongası üzerinde dünyanın ilk 5G veri bağlantısını gerçekleştirdi

Ayrıca Qualcomm Technologies 5G teknolojisini akıllı telefonlar için en uygun hale getirmeyi amaçlayan ilk 5G özellikli akıllı telefon referans tasarımını da test etmeye başladı.



Qualcomm Technologies Inc. Başkan Yardımcısı ve QCT Başkanı Cristiano Amon son gelişmelerle ilgili olarak “Mobil cihazlar için 5G modem yongası üzerinde çalışan dünyanın ilk 5G veri bağlantısını 28GHz mmWave frekansı üzerinden gerçekleştirmek Qualcomm Tecnologies'in 5G ve mobil bağlantı alanlarındaki uzmanlığını ve liderliğini tekrar ispatlıyor. Bu büyük gelişme ve 5G özellikli akıllı telefon referans tasarımımız, Qualcomm Technologies'in mobil cihazlar için 5G NR'ye nasıl yön verdiğini ve dünyanın dört bir yanındaki mobil geniş bant deneyimini müşteriler için nasıl geliştirdiğini ortaya koyuyor” dedi.