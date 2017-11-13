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    Qualcomm 130 milyar dolarlık teklifi geri çevirecek!

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 14:36 | Son Güncelleme:

    Çip üreticisi Qualcomm, Broadcom`un teklifini geri çevirmeye hazırlanıyor.

    Çip üreticisi Qualcomm, rakibi Broadcom'un 130 milyar dolar büyüklüğündeki satın alma teklifini reddetmek için hazırlık yapıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, dün bir araya gelen Qualcomm Yönetim Kurumu, Broadcom'un teklifini gözden geçirdi ve uygulayacağı stratejiye karar verdi.

    Qualcomm CEO'su Steven Mollenkopf'un son birkaç gündür Broadcom'un teklifine ilişkin düşüncelerini almak için hissedarlar ile görüştüğünü ifade eden kaynaklar, teklifin Şirket'in değerinin altında olduğu görüşünün ağır bastığını, sunulan 70 dolarlık teklifin anlaşmanın regülatörler tarafından onaymanmaması beklirsizliğini fiyatlamadığının düşünüldüğünü belirttiler.

    Etiketler: işlemci
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