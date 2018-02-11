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    Qualcomm 120 milyar doları elinin tersiyle itti!

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 17:32 | Son Güncelleme:

    Çip üreticisi Qualcomm, rakibi Broadcom'un 146 milyar dolarlık satın alma teklifini de reddetti. Teklifin değer ve netlik açısından ciddi eksiklikleri olduğunu belirten şirket, görüşmeye açık olduğunu duyurdu.

    ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm, rakibi Broadcom'un 146 milyar dolarlık teklifini de reddetti. CNBC'nin haberine göre Qualcomm, borçla beraber 146 milyar doları bulan teklifin değer ve netlik açısından ciddi eksiklikleri olduğunu belirtti. Kararı oybirliğiyle aldığını duyuran şirketin yönetim kurulu, eksikliklerin düzeltilip düzeltilemeyeceğini görmek için taraflar arasında toplantı yapılmasını önerdi.

    Broadcom, açıklamasında bunun "nihai teklifi" olduğunu duyurmuştu.

    Qualcomm, daha önce de Broadcom'un 130 milyar dolar teklifini de reddetmişti.

    Etiketler: qualcomm , broadcom , fiyat teklifi
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