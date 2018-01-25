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Qtum Coin nedir? QTUM fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 11:39 | Son Güncelleme:

Sanal para sektörüne Singapur'ın kazandırdığı ve istikrarlı bir yol izleyen Qtum nedir? İşte Qtum Coin hakkında merak edilenler!

Singapur'daki Qtum Vakfı tarafından sunulan, açık kaynak kodlı blok zincir teknolojisine sahip ve hibrit bir sanal para olan Qtum'un temel teknolojisi, Bitcoin çekirdeğini, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ve Proof of Stake konsensüsü de dahil olmak üzere birden fazla Sanal Makineye olanak tanıyan Hesap Soyutlama Katmanı’nı kullanmayı amaçlıyor.

Qtum Vakfı, bu sanal parayı sektöre sokarak ve sektörde büyük bir yer kazanması için çabalayarak açık bir kamu bilok zinciri olmayı düşünüyor. Qtum, Ethereum'un aksine Bitcoin için inşa edilmiş  UTXO  işlem modeli üzerine kurulmuş ve iş kabulü için Proof of Stake algoritmasını kullanıyor. Ayrıca, Qtum, iş dünyasındaki blok zinciri boşluğunu doldurmayı, yine hedefleri arasına koyuyor. 

QTUM COİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ 

Qtum Coin nedir QTUM fiyatları ne kadar

Etiketler: Kripto Para
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