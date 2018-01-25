Qtum Coin nedir? QTUM fiyatları ne kadar?

Singapur'daki Qtum Vakfı tarafından sunulan, açık kaynak kodlı blok zincir teknolojisine sahip ve hibrit bir sanal para olan Qtum'un temel teknolojisi, Bitcoin çekirdeğini, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ve Proof of Stake konsensüsü de dahil olmak üzere birden fazla Sanal Makineye olanak tanıyan Hesap Soyutlama Katmanı’nı kullanmayı amaçlıyor.

Qtum Vakfı, bu sanal parayı sektöre sokarak ve sektörde büyük bir yer kazanması için çabalayarak açık bir kamu bilok zinciri olmayı düşünüyor. Qtum, Ethereum'un aksine Bitcoin için inşa edilmiş UTXO işlem modeli üzerine kurulmuş ve iş kabulü için Proof of Stake algoritmasını kullanıyor. Ayrıca, Qtum, iş dünyasındaki blok zinciri boşluğunu doldurmayı, yine hedefleri arasına koyuyor.

QTUM COİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ



