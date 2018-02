QNB Group’a 3,5 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

QNB Group'tan yapılan açıklamaya göre Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyük finans kuruluşu QNB Group, 3,5 milyar dolar değerindeki üç yıl vadeli teminatsız sendikasyonu başarıyla tamamladı.

21 uluslararası bankanın desteğiyle gerçekleştirilen sendikasyonda, piyasadan gelen güçlü talep sebebiyle tutar da arttırıldı. Bu sendikasyon genel finansman amacıyla alındı.

Sendikasyonu Bank of America Merrill Lynch International Limited (BAML), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG Londra Şubesi, Intesa Sanpaolo SPA QFC Şubesi, Mizuho Bank Ltd (Mizuho), Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve United Overseas Bank Limited dahil olmak üzere 9 banka tam olarak üstlendi.

İşlemde, BAML Dokümantasyon Koordinatörü; Mizuho ise, Sendikasyon Koordinatörü ve Kredi Aracısı olarak yer aldı.

Grup ayrıca, bu yeni kredi olanağını sağlamadan önce aldığı 3 milyar dolarlık sendikasyon kredisini tamamen geri ödedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ali Al-Kuwari, "QNB Grubu, mevcut sendikasyon kredisi olanağının yeniden finanse edilmesinden ve büyütülmesinden büyük mutluluk duyuyor. Bu başarılı sonuç, QNB Grubu ile yakın işbirliği içindeki üst düzey küresel bankaların güçlü talebinin bir yansıması ve yatırımcıların 2017'deki güçlü finansal sonuçlarımıza, grup stratejimize ve finansal pozisyonumuza duyduğu güvenin de bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.