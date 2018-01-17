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    QNB Finansbank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 17:15 | Son Güncelleme:

    QNB Finansbank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Finansbank 09:00-12:30 / 13:30-17:30 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte detaylar…

    26 Ekim 1987 tarihinde Hüsnü Özyeğin tarafından kurulmuştur. Türkiye'de halka açılan ilk özel sektör bankasıdır. Finansbank, 2016 yılının Haziran ayında Katar'ın en büyük bankalarından biri olan Qatar National Bank S.A.Q (QNB Group) tarafından satın alınmıştır. Bankanın Finansbank olan adı, 20 Ekim 2016 tarihinde QNB Finansbank olarak değiştirilmiştir.

    QNB Finansbank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

     

    1999 yılında ilk taksitli kredi kartı olan Galaxy Card’ı piyasaya sürmüştür. 2001 yılında "taksit atlat" ve "puanlarla mil kazanma" kampanyalarını yapmıştır. Galaxy Card’ın ismi daha sonra CardFinans olarak değişmiştir. Dört yıl gibi bir sürede en fazla visa karta sahip marka haline gelmiş, Visa International tarafından düzenlenen yarışmada ise "Dünya Birincisi" ve "Dünya Beşincisi" olmuştur. 30 Eylül 2016 itibarı ile 630 şube ve 12.398 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.

    QNB Finansbank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    QNB Finansbank sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da çıkan Finansbank 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır. Saat 17:30’da ise mesai bitmektedir. QNB Finansbank, hafta sonu, bayramlar ve diğer resmi tatil günlerinde bazı şubelerini açmaktadır. 

    Finansbank genel müdürlüğü, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:215, 34394 4.Levent- Şişli/Şişli/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Finansbank genel müdürlüğüne 0 (212) 318 50 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

    Etiketler: Banka , finans bank , iletişim , çalışma saatleri , adres , 2018 , son dakika
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