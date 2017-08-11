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    Pyongyang'ın kozu 110 metre derindeki 'yeraltı metrosu'

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 17:13Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 17:14

    İngiliz basınına göre, ABD ve Kuzey Kore arasında tırmanan gerilimde, korkusuz ve sert söylemleriyle dikkat çeken Pyongyang yönetiminin elini güçlendiren kozlardan biri 110 metre derinliğe ulaşan yer altı metro tüneli...

    İngiliz basını Kuzey Kore'nin nükleer bir savaşın patlaması durumunda vatandaşlarını saklaması için yerin 110 metre altında uzanan metro tünellerine güvendiğini yazdı. 

    Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilim her geçen dakika karşılıklı açıklamalarla biraz daha tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump tarafından “Kuzey Kore'nin akılsızca bir hamle yapması ihtimaline karşı askeri çözümlerimiz yerinde ve atışa hazır. Umarım Kim Jong Un başka bir yol bulur!” ifadeleriyle tehdit edilen Kim Jong Un’un nükleer savaş olasılığına karşı elinde bulundurduğu güvenlik kozunun fotoğrafları yayınlandı.

    Pyongyangın kozu 110 metre derindeki yeraltı metrosu

    Kuzey Kore’nin başkenti olan Pyongyang şehrinin yerin 110 metre altında uzanan metro sistemleri, olası bir nükleer savaş durumunda sığınak olarak kullanılacak. Aynı zamanda Dünya’nın en derin metro ağı olan Pyongyang metrosu, üzerinde 17 istasyon bulunan iki hattan oluşuyor ve toplam uzunluğu 289 kilometreyi buluyor. Hali hazırda Kuzey Koreliler tarafından kullanılan metronun inşaatı lider Kim Jong Un’un büyükbabası tarafından 1968 yılında başlatılmıştı.

    Pyongyangın kozu 110 metre derindeki yeraltı metrosu

    Savaş durumunda sığınak olarak kullanılacağı düşünülen metro sisteminin Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue tarafından çekilen fotoğrafları yayınlandı. 

    Etiketler: Pyongyang , Kuzey Kore , KORE
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