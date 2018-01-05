Pyongyang görüşme teklifini kabul etti

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baek Tae-hyun, düzenlediği basın toplantısında Pyongyang yönetiminin Seul yönetimine söz konusu görüşme teklifini kabul ettiğini bildirdiğini açıkladı. 9 Ocak’ta yapılacak görüşmenin ana gündem maddelerini, ilişkilerin nasıl ilerletileceği ve çalışma gruplarının düzeyinin belirlenmesinin oluşturacağını kaydeden Sözcü Baek, Kuzey Kore tarafının gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’na katılımının da söz konusu görüşmede ele alınacağını dile getirdi.