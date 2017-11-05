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    ‘PYD’yi savunma zamanı değil’

    ANKARA
    05.11.2017 - 20:31 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, terör örgütü PKK’nın Türkiye’ye saldırdığını belirterek “Zaman; sadece Sayın Cumhurbaşkanı’na saldırmak için, PKK’nın Suriye’deki acenteliğini yapan PYD’yi savunma zamanı değildir” dedi.

    Adan dün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “PKK, DAEŞ, FETÖ, DHKP-C gibi farklı isimleri, farklı yüzleri, farklı maskeleri kullanan ama aynı kuvvet merkezi tarafından sevk edilen eşkıya sürüsü; Türkiye Cumhuriyeti’nin istikrar, istikbal ve istiklal kavgasına taarruz etmektedir. İktidarı ve muhalefetiyle herkesin vazifesi; topyekûn memleket hayrına saf tutmaktır. Devir; sırf iktidarı zayıflatmak için Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın sivil unsurları vurduğuna dair bozguncu söylemler geliştirmek devri değildir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Celal Adan
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