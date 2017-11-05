‘PYD’yi savunma zamanı değil’

Adan dün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “PKK, DAEŞ, FETÖ, DHKP-C gibi farklı isimleri, farklı yüzleri, farklı maskeleri kullanan ama aynı kuvvet merkezi tarafından sevk edilen eşkıya sürüsü; Türkiye Cumhuriyeti’nin istikrar, istikbal ve istiklal kavgasına taarruz etmektedir. İktidarı ve muhalefetiyle herkesin vazifesi; topyekûn memleket hayrına saf tutmaktır. Devir; sırf iktidarı zayıflatmak için Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın sivil unsurları vurduğuna dair bozguncu söylemler geliştirmek devri değildir.”