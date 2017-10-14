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    PYD'ye karşı Bereket konuşlanması

    Uğur ERGAN / ANKARA
    14.10.2017 - 23:42 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PYD’nin kontrolündeki İdlib’de bulunan Bereket Dağı’na İleri Destek Birlik Komutanlığı (İDBK) kuruyor. Askerlerin her türlü ihtiyaçları karşılanacak, özel bölümlere sahip konteyner kent kurulacak. Bereket Dağı, İdlib-Afrin-Halep kırsalına hâkim bir yer olduğu için önem taşıyor.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib’deki Bereket Dağı’nda da, Kuzey Irak ve El Bab’da olduğu gibi İleri Destek Birlik Komutanlığı (İDBK) kuracak. Bereket Dağı’ndaki İDBK alanında askerlerin kalacağı ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı, özel bölümlere sahip konteyner kent kurulacak.

    PYDye karşı Bereket konuşlanmasıİDBK’nın etrafına da siperler kazılmaya başlandı. Çalışmalar sırasında tanklar ile diğer zırhlı muharebe araçları güvenlik önlemi aldı. Silahlı insansız hava araçları da (SİHA) özellikle Kah ve Salve güzergâhları boyunca aralıksız uçuş yaparak, güvenliği sağladı.
     
    AFRİN KUŞATILIYOR
    Bereket Dağı’nda kurulacak İDBK’nın 10 gün içinde tamamlanarak tam devreye girmesi planlanıyor. Böylece TSK aynı zamanda, PYD hâkimiyetindeki Afrin bölgesinden olası bir sızmaya karşı anında müdahale edecek gücü Bereket Dağı’na yerleştirmiş olacak. Afrin sınır hattında Kaptan El Cebel, Dar Ta İzzah’ta da gözlem noktaları kurulması planlanıyor. Bu sayede Afrin bölgesi TSK tarafından kuşatılmış olacak.

    SAHRA HASTANESİ
    TSK, Cilvegözü Sınır Kapısı’nın tam karşısında Halep’ten gelen Suriyelilerin kaldığı alana bir de sahra hastanesi kurdu. Hastanede olası bir çatışma durumunda yararlılara müdahale edilecek, ayrıca Suriyelilerin acil sağlık ihtiyaçları da karşılanabilecek.

    PYDye karşı Bereket konuşlanması
    TSK, Suriye sınır hattında çatışmasızlık bölgelerinin kurulacağı İdlib bölgesine personel ve askeri araç sevkıyatına devam ediyor. Önceki gece ve dün sabah yapılan sevkıyatlarda istihkam birliklerine ağırlık verildi. Zırhlı iş makinelerinin de Suriye’ye girişi sürdü.

    HTŞ’YE ÖSO ATEŞİ
    Cilvegözü’nün kuzeyinde Atme bölgesinde yaşanan kısa süreli çatışmanın neden kaynaklandığı belli oldu. Bölgede bulunan mülteci kampına sızmak isteyen bazı Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) üyelerine Özgür Suriye Ordusu güçlerinin ateş açtığı ve HTŞ’li teröristlerin bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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