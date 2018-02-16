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    PYD’li teröristler her tepeye kule ve tünel inşa etmiş

    Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye) (DHA)
    16.02.2018 - 14:24 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı hârekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin kırsalındaki stratejik dağ ve tepelere, terör örgütü PYD/PKK'lıların kule ve tünel inşa ettiği görüldü. Kısa süre önceye kadar kuleleri ve tünelleri ile ön plana çıkan, Türkiye'yi gören ve Kilis'i hedef alan roket saldırılarının yapıldığı noktalardan Sirgaya Tepesi de harekât kapsamında teröristlerden alındı.

    TERÖR örgütü PKK/PYD mensupları, içsavaşın başlamasının ardından kanton ilan ettiği Afrin kenti ve kırsalında baskı ile birçok köyü kontrolüne aldı. Teröristler Türkiye'nin olası operasyon ihtimaline karşı da hazırlık yaptı. Son 5 yıllık süreçte, Afrin kent merkezi ve çevresinin yanı sıra kırsalda bulunan dağ, tepe ve stratejik noktalar, teröristler tarafından adeta 'kale'ye dönüştürüldü.

    Teröristler, bu süre içinde hâkim noktaların tamamına 3- 4 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığında betonarme gözlem kuleleri kurdu. Kaleye dönüştürülen bölgelerin etrafının çevrelendiği betonarme yapıların altına da 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde tüneller yapıldı.

    PYD’li teröristler her tepeye kule ve tünel inşa etmiş

    İçine açılan küçük mazgallar ile teröristlerin nöbet tuttuğu labirente benzer tünellerin bazıları kilometrelerce uzatıldı. Kimi tünellerin ucu, bulundukları yerden kilometrelerce uzaktaki başka tepe veya köye çıkarken, teröristlerin olası operasyonlarda tünelleri kaçış yolu olarak kullandığı belirlendi.

    PYD’li teröristler her tepeye kule ve tünel inşa etmişSİRGAYA TEPESİ’NDE ÖSO GÜÇLERİ NÖBETTE

    'Zeytin Dalı hârekatı' ile teröristlerden temizlenen dağ ve stratejik noktalar arasında Sirgaya Tepesi de bulunuyor. Kuşbakışı 8 kilometre uzaklıktaki Kilis'i gören hâkim noktadaki tepe, harekât kapsamında havadan savaş uçakları, sınır birlikleri tarafından ise top ve roketatarlar ile ateş altına alınıp, karadan da TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin operasyonuyla çatışmaların ardından ele geçirildi.

    PYD’li teröristler her tepeye kule ve tünel inşa etmişTeröristlerden temizlendikten sonra mayın ve patlayıcı taraması yapılan Sirgaya Tepesi’nde, şimdi ÖSO güçleri nöbet tutuyor. Silahlarıyla tepede nöbet tutan ÖSO güçleri, zaman zaman birkaç kilometre uzaklıkta olan terör örgütü PYD denetimindeki Katme ve Veregen köylerinden yapılan saldırıları karşılık vererek püskürtüyor.

    PYD’li teröristler her tepeye kule ve tünel inşa etmiş2 KİLOMETRELİK TÜNEL

    Sirgaya Tepesi’nde teröristler tarafından inşa edilen ve harekât kapsamında savaş uçaklarıyla imha edilen kulelerin altında labirent tarzı inşa edilen 2 kilometre uzunluğunda tünel bulundu. Mazgallarında teröristlerin ateş ettiği çok sayıda fişeğin olduğu görülen tünelde, ayrıca çeşitli noktalarda ayrılmış bölümlerde, ranzaların bulunduğu dinlenme odaları ile mutfak olduğu görüldü. Teröristlerin inşa ettiği tünellerin bazı uçlarının ise Sirgaya Tepesi'nin farklı noktalarına çıktığı ve kaçış yolu olarak kullanıldığı belirlendi.

    PYD’li teröristler her tepeye kule ve tünel inşa etmişSALDIRI VE SIZMA GİRİŞİMLERİ ENGELLENİYOR

    Teröristlerin, bir süre önce kaybettiği kritik noktalardan Sirgaya Tepesi'ni yeniden ele geçirmek için saldırı ve sızma girişimlerinde bulunduğu da öğrenildi. ÖSO güçleri, teröristlerin bu girişimlerini önlüyor.

    Türkiye sınırında konuşlu birlikler de saldırı girişimlerini ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getiriyor. 

    PYD’li teröristler her tepeye kule ve tünel inşa etmiş

    PYD’li teröristler her tepeye kule ve tünel inşa etmiş

    Etiketler: Afrin , Afrin harekatı , Zeytin Dalı harekatı , Zeytin Dalı operasyonu , PYD/PKK , son dakika
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